В Волгоградскую область прибудет поезд-музей
С 22 по 24 октября на станциях Волгоградской области будет работать передвижной
С 22 по 24 октября на станциях Волгоградской области будет работать передвижной
В специально оборудованных вагонах представлены инновации в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики и подготовки современных кадров.
Также здесь можно познакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта, узнать о современной инфраструктуре железнодорожной сети страны.
В этом году в честь 80-летия ревизорского аппарата ОАО «РЖД» подготовлена специальная экспозиция. Она рассказывает о профессии ревизора и принятой в компании стратегии безопасности движения поездов.
Первую остановку в волгоградском регионе