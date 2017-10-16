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16:45 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградскую область прибудет поезд-музей

С 22 по 24 октября на станциях Волгоградской области будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД».

В специально оборудованных вагонах представлены инновации в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики и подготовки современных кадров.

Также здесь можно познакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта, узнать о современной инфраструктуре железнодорожной сети страны.

В этом году в честь 80-летия ревизорского аппарата ОАО «РЖД» подготовлена специальная экспозиция. Она рассказывает о профессии ревизора и принятой в компании стратегии безопасности движения поездов.

Первую остановку в волгоградском регионе поезд-музей сделает на станции Себряково 22 октября. На следующий день он будет работать на ст. Арчеда, а 24 октября — в Камышине. Экспозиция будет открыта с 10:00 до 19:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Для почетных железнодорожников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп, пенсионеров, студентов и школьников вход бесплатный.

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