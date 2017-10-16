Литва ограничивает ввоз лекарств для личных нужд из Беларуси и других стран не ЕС

Источник: Ежедневник.by

Министерство здравоохранения Литвы объявило, что из Беларуси, России, Китая и других стран не ЕС можно будет ввозить не более 10 упаковок лекарственных препаратов не чаще, чем один раз в месяц. Если больному необходимо большее количество лекарств, такое лицо будет обязано предъявить справки от врача и ввозить в Литву лекарства не более, чем на шесть месяцев лечения.

Такие же правила будут распространяться и на лекарства, пересылаемые почтой.

Новый порядок чиновники Минздрава мотивируют необходимостью сокращать «теневую» экономику. Это рекомендует таможенный департамент.

Заместитель генерального директора департамента Йонас Мишкинис (Jonas Miškinis) заявил, что по официальной статистике, «нелегальная торговля лекарствами не столь велика, как, например, торговля контрабандными сигаретами, это не значит, что к контрабанде лекарств следует относиться терпимо». Никаких цифр чиновник таможенного департамента не привёл. Отсутствия фактов в заявлениях давно стало моветоном для всех местных государственных служащих, пишет BALTNEWS.lt.

Ещё одна причина ограничений ввоза — возможная опасность лекарств, произведённых не в странах Евросоюза. Как отмечают чиновники Минздрава Литвы, в частности, директор департамента фармации Гита Крукене (Gita Krukienė), такие лекарственные препараты «несертифицированы по стандартам ЕС и могут быть опасны для здоровья».

Как известно, до 1 ноября 2017 года в Литву из третьих стран можно будет ввозить без рецепта 45 упаковок различных лекарств. Препаратов одного наименования можно ввести 5 упаковок без рецепта и 9 упаковок при его наличии.