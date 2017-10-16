Павленский объяснил поджог Банка Франции желанием «раздуть мировой пожар революции»

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«Банк Франции занял место на площади Бастилии (тюрьма Бастилия в годы революции была символом французской монархии — ИФ), банкиры заняли место монархов. Великая французская революция сделала из Франции символ свободы для всего мира. В 1917 году, благодаря этому символу, Россия устремилась к свободе. Однако спустя сто лет тирания вновь царствует, и это происходит везде. Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру. В этом огне Россия начнет свое освобождение», — приводят французские СМИ слова Павленского.

По информации радиостанции газеты Le Parisien, после поджога стражи порядка задержали двух человек — Павленского и его 37-летнюю сожительницу. По данным стражей порядка, нарушители сначала разбили стекла на фасаде здания, после чего подожгли половые тряпки, при помощи которых попытались разжечь пожар в отделении банка.

Ранее в сети появились сообщения о задержании в Париже Павленского, недавно получившего во Франции политическое убежище. Пользователи размещали фотографии, на которых Павленский стоит перед зданием, над дверью которого виднеются две золотые буквы — BF (Banque de France — Банк Франции). По обе стороны от него в окнах здания виднеются языки пламени.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.