Калининград посетили участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

В столице Янтарного края молодые люди проведут 3 дня и познакомятся с главными достопримечательностями области. Во время праздника в первый день их визита гость из Африки даже сделал предложение своей девушке. В редакцию калининградских «Вестей» прислали видеоролик, на котором участник Виктор Брайен из Кении сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Гарриет.
На ролике видно, как Виктор встает на колено перед Гарриет, предлагая обручальное кольцо. Друзья пары хлопают в ладоши и громко улюлюкают. Один из них держит государственный флаг южно-американской республики Гайана.
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В зале 300 ребят из 68 стран мира. Всех их объединяют молодость и активность. Самому младшему 18 лет, старше всех участник из Молдовы, ему 36. Церемония ведётся на двух языках — русском и английском, знание последнего обязательное условие для участия в программе.
Яна Щербатая, корреспондент:
— Участники региональной программы посетят 15 городов России. За это время они выучат 15 слов на русском языке, которые отражают нашу страну, такие как «Добро пожаловать, спасибо, блины, Пушкин» и другие.
Некоторые из тех, кто приехал в Калининград учат русский язык у себя на Родине.
Куналь Багдль, участник из Индии:
— Русский язык очень сложный, и что бы его выучить нужно немало времени, но мне кажется, что если у тебя есть время и желание, тем более с такими прекрасными людьми как здесь, это гораздо легче.
Все они участники молодёжных организаций и движений в своих странах. О том, в какой именно город России они поедут ребята не знали практически до самого конца. Отбор проходил в случайном порядке. Для большинства Калининград стал первым городом, который они увидели в нашей стране. До церемонии открытия они уже посетили основные достопримечательности области.
Эрика Пешкуска, участница из Македонии:
— Здесь прекрасные люди! Ну и конечно природа, история, но в первую очередь люди.
Ребят ждут обучающие и образовательные программы на тему экономики и политики.
Наталья Ищенко, заместитель председателя правительства:
— Наша задача сделать так, что бы наши гости полюбили Калининград, полюбили Россию, познакомились с нашей культурой, с нашими традициями и уже приехали в Сочи с замечательными воспоминаниями и рассказывали всем как им у нас понравилось.
Татьяна Васильева, руководитель Агентства по делам молодёжи Калининградской области:
— Главное это, конечно, контакты. 100 участников наших калининградцев, принимает участие непосредственно в программе, они полноценные участники, поэтому у каждого из них есть возможность завязать контакты, обсудить совместные проекты.
Ребята отправятся на главную площадку 19-го всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.