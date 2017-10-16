Американка сняла номер в мотеле для себя и своей лошади

Линдси Партридж — берейтор, решившая проверить мотель в Джорджтауне (штат Кентукки, США) на искренность их утверждений о том, что в гостиницу охотно разрешают заселяться с животными.

Она прибыла в мотель со своей собакой. При регистрации пса, конечно же, пропустили в номер. Тогда женщина спросила ради шутки — может ли она поселиться в комнату вместе со своей лошадью по кличе Близз.

На что получила утвердительный ответ. После того как Линдси убедилась в надежности гостиницы и безграничной любви персонала к животным, она попросила снять на видео процесс регистрации с лошадью и некоторые сцены из их «совместного проживания» в номере.

После того как видео было отснято, Линдси увела Близз в конюшню, где лошади выделили отдельное стойло и щедро ее накормили, передает Mashable.

Женщина опубликовала ролик и несколько фото в соцсетях, пояснив, что целью этой странной видеосъемки была демонстрация хорошего воспитания ее питомицы.

«Лошадей часто боятся. Я хотела показать, что объезженные лошади ведут себя прилично в любой ситуации. Не верьте слухам об их вспыльчивости и неуправляемости», — пояснила Партридж.