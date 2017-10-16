Американка сняла номер в мотеле для себя и своей лошади
Насколько далеко готово зайти руководство гостиницы ради благосклонности своих постояльцев? Насколько далеко готовы зайти постояльцы ради своих домашних животных?
Насколько далеко готово зайти руководство гостиницы ради благосклонности своих постояльцев? Насколько далеко готовы зайти постояльцы ради своих домашних животных?
Линдси Партридж — берейтор, решившая проверить мотель в Джорджтауне (штат Кентукки, США) на искренность их утверждений о том, что в гостиницу охотно разрешают заселяться с животными.
Она прибыла в мотель со своей собакой. При регистрации пса, конечно же, пропустили в номер. Тогда женщина спросила ради шутки — может ли она поселиться в комнату вместе со своей лошадью по кличе Близз.
На что получила утвердительный ответ. После того как Линдси убедилась в надежности гостиницы и безграничной любви персонала к животным, она попросила снять на видео процесс регистрации с лошадью и некоторые сцены из их «совместного проживания» в номере.
После того как видео было отснято, Линдси увела Близз в конюшню, где лошади выделили отдельное стойло и щедро ее накормили, передает Mashable.
Женщина опубликовала ролик и несколько фото в соцсетях, пояснив, что целью этой странной видеосъемки была демонстрация хорошего воспитания ее питомицы.
«Лошадей часто боятся. Я хотела показать, что объезженные лошади ведут себя прилично в любой ситуации. Не верьте слухам об их вспыльчивости и неуправляемости», — пояснила Партридж.
Разумеется, это не значит, что все гостиницы должны пускать в номера постояльцев с лошадьми, крокодилами или страусами (в зависимости от причуд), но поступок американки, по ее мнению, может «обелить» репутацию лошадок и помочь людям преодолеть страх перед этими умными и красивыми животными.