Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Секс сокращает жизнь
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
22:32 (мск), источник: Моя Планета

Американка сняла номер в мотеле для себя и своей лошади

Насколько далеко готово зайти руководство гостиницы ради благосклонности своих постояльцев? Насколько далеко готовы зайти постояльцы ради своих домашних животных?

Линдси Партридж — берейтор, решившая проверить мотель в Джорджтауне (штат Кентукки, США) на искренность их утверждений о том, что в гостиницу охотно разрешают заселяться с животными.

Она прибыла в мотель со своей собакой. При регистрации пса, конечно же, пропустили в номер. Тогда женщина спросила ради шутки — может ли она поселиться в комнату вместе со своей лошадью по кличе Близз.

Во время загрузки произошла ошибка.

На что получила утвердительный ответ. После того как Линдси убедилась в надежности гостиницы и безграничной любви персонала к животным, она попросила снять на видео процесс регистрации с лошадью и некоторые сцены из их «совместного проживания» в номере.

После того как видео было отснято, Линдси увела Близз в конюшню, где лошади выделили отдельное стойло и щедро ее накормили, передает Mashable.

Женщина опубликовала ролик и несколько фото в соцсетях, пояснив, что целью этой странной видеосъемки была демонстрация хорошего воспитания ее питомицы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лошадей часто боятся. Я хотела показать, что объезженные лошади ведут себя прилично в любой ситуации. Не верьте слухам об их вспыльчивости и неуправляемости», — пояснила Партридж.

Разумеется, это не значит, что все гостиницы должны пускать в номера постояльцев с лошадьми, крокодилами или страусами (в зависимости от причуд), но поступок американки, по ее мнению, может «обелить» репутацию лошадок и помочь людям преодолеть страх перед этими умными и красивыми животными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Игры трехлетнего мальчика с домашним питоном сняли на видео
Путин ввел санкции против КНДР
Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Ученые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
Правительство потратит еще 200 млрд руб. на военную технику
Большинство россиян оказались не готовы к женщине-президенту
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине
Спорт
10 вещей, которые нужно знать о 13-м туре РФПЛ Глушаков считает очки до «Зенита», Шалимов испытывает терпение Галицкого
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь