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18:02 (мск), источник: РИА Крым

Активисты ЛГБТ-движения хотят провести гей-парад в Керчи

КЕРЧЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. В администрацию Керчи поступило уведомление о проведении в городе шествия, пропагандирующего и защищающего гомосексуальные связи. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Источник: РИА "Новости"

Инициатором проведения акции является неформальный лидер ЛГБТ-движения России Николай Алексеев.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заверил, что не допустит проведения подобных мероприятий. По его словам, сама идея провести гей-парад в городе-герое является «оскорбительной и кощунственной».

«Безусловно, данные уведомления будут рассмотрены администрацией города согласно действующему законодательству, будет подготовлен ответ, но уверяю, что гей-парадов и иных акций, пропагандирующих однополые связи, в городе не будет», — отметил Бороздин.

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