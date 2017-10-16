Активисты ЛГБТ-движения хотят провести гей-парад в Керчи
КЕРЧЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. В администрацию Керчи поступило уведомление о проведении в городе шествия, пропагандирующего и защищающего гомосексуальные связи. Об этом сообщила
КЕРЧЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. В администрацию Керчи поступило уведомление о проведении в городе шествия, пропагандирующего и защищающего гомосексуальные связи. Об этом сообщила
Инициатором проведения акции является неформальный лидер
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заверил, что не допустит проведения подобных мероприятий. По его словам, сама идея провести
«Безусловно, данные уведомления будут рассмотрены администрацией города согласно действующему законодательству, будет подготовлен ответ, но уверяю, что