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17:00 (мск), источник: Новая Кубань

Галицкий построит в Краснодаре еще пять футбольных манежей

Уже идет оформление земельно-правовой документации на участки, где появятся новые спортивные объекты.

Краснодар. 16 окт. — Новая Кубань. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии краевой столицы, которое провел Евгений Первышов. Чиновники говорили о ходе выполнения городской программы по развитию физкультуры и спорта.

Так, стало известно, что администрация Краснодара и академия ФК «Краснодар» договорились о строительстве в городе еще пяти футбольных манежей. Где именно появятся новые спортивные объекты, пока не разглашается, но процесс уже запущен — в данный момент стороны занимаются оформлением земельно-правовой документации на участки, где будут расположены сооружения.

Также начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников заявил, что до конца 2017 года в краевом центре будут капитально отремонтированы несколько спортивных площадок, в том числе баскетбольная площадка в сквере Дружбы народов. Также планируется построить две новые площадки — по ул. им. Димитрова, 127 и по ул. Красной. 129.

По словам Мирошникова, в первом полугодии 47 процентов жителей Краснодара регулярно занимались физкультурой и спортом, более 26 процентов детей и подростков — учащихся городских школ — занимаются в спортивных школах и секциях, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, летом СМИ писали, что Сергей Галицкий построит в Краснодаре еще 7 манежей. Изменились ли планы предпринимателя, или же журналисты располагали недостоверной информацией, неизвестно.

На сегодняшний день в распоряжении воспитанников Академии ФК «Краснодар» имеется два воздухоопорных манежа с искусственной травой для занятий в холодное время года, двенадцать полей с натуральным газоном, а также три — с синтетическим. Кроме того, самые юные «горожане» имеют возможность тренироваться в специальном «детском городке», говорится на официальном сайте клуба.

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