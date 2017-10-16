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17:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Приемная семья из Воронежской области признана лучшей в России

Приемная семья из Воронежской области признана лучшей в России — по итогам конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Источник: Reuters

Итоги конкурса подводились в Москве, с 8 по 13 октября. В этом году во всероссийском конкурсе, организованном министерством образования и науки РФ, за право называться лучшими боролись 285 человек из 30 регионов страны. Среди участников — семьи, которые усыновили детей, а также семьи опекунов и попечителей, приемные семьи. Основной целью конкурса является повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, организации досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

В этом году победителем стала ﻿ семья Юрия и Татьяны Шкуровых из Павловского района Воронежской области, которая имеет почти десятилетний опыт в воспитании приемных детей. Сегодня в семье Шкуровых воспитываются 13 несовершеннолетних детей. Большое внимание уделяется их творческом развитию — дети занимаются английским языком, музыкой, бальными танцами. А сейчас семья готовит к выпуску собственную книгу кулинарных рецептов.

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