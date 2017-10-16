Приемная семья из Воронежской области признана лучшей в России

Итоги конкурса подводились в Москве, с 8 по 13 октября. В этом году во всероссийском конкурсе, организованном министерством образования и науки РФ, за право называться лучшими боролись 285 человек из 30 регионов страны. Среди участников — семьи, которые усыновили детей, а также семьи опекунов и попечителей, приемные семьи. Основной целью конкурса является повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, организации досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.