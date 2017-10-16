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16:42 (мск), источник: Informburo.kz

За выброшенные на свалку протоколы пяти сотрудникам полиции Астаны объявили выговор

В Комитете административной полиции Астаны установили личности сотрудников, которые порвали и выбросили на улицу протоколы об административных правонарушениях.

Жители Астаны нашёл порванные протоколы возле мусорного бака в конце сентября 2017 года. Мужчина сфотографировал найденные документы и разместил снимки в Сети.

«По факту найденных копий административных протоколов проводилось служебное расследование, по результатам которого за нарушение дисциплины и несоблюдение требований норм административного законодательства двум инспекторам специализированного батальона дорожно-патрульной полиции УАП ДВД Астаны объявлены строгие выговоры. Также к дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители в количестве троих человек. Итого призвали к ответственности пять сотрудников», — сообщили на запрос informburo.kz в ДВД Астаны.

Выяснилось, что представленные обрывки являются копиями протоколов, которые в соответствии с действующим законодательством должны были быть выданы водителям-нарушителям.

«Протоколы заполнялись двумя инспекторами специализированного батальона дорожно-патрульной полиции УАП ДВД Астаны. Оригиналы протоколов своевременно были сданы в отдел административной практики УАП ДВД, где они были внесены в единую базу административных правонарушений для дальнейшего взыскания штрафов», — подытожили в ДВД Астаны.

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