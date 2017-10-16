За выброшенные на свалку протоколы пяти сотрудникам полиции Астаны объявили выговор
В Комитете административной полиции Астаны установили личности сотрудников, которые порвали и выбросили на улицу протоколы об административных правонарушениях.
В Комитете административной полиции Астаны установили личности сотрудников, которые порвали и выбросили на улицу протоколы об административных правонарушениях.
Жители Астаны нашёл порванные протоколы возле мусорного бака в конце сентября 2017 года. Мужчина сфотографировал найденные документы и разместил снимки в Сети.
«По факту найденных копий административных протоколов проводилось служебное расследование, по результатам которого за нарушение дисциплины и несоблюдение требований норм административного законодательства двум инспекторам специализированного батальона
Выяснилось, что представленные обрывки являются копиями протоколов, которые в соответствии с действующим законодательством должны были быть выданы
«Протоколы заполнялись двумя инспекторами специализированного батальона