За выброшенные на свалку протоколы пяти сотрудникам полиции Астаны объявили выговор

Жители Астаны нашёл порванные протоколы возле мусорного бака в конце сентября 2017 года. Мужчина сфотографировал найденные документы и разместил снимки в Сети.

«По факту найденных копий административных протоколов проводилось служебное расследование, по результатам которого за нарушение дисциплины и несоблюдение требований норм административного законодательства двум инспекторам специализированного батальона дорожно-патрульной полиции УАП ДВД Астаны объявлены строгие выговоры. Также к дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители в количестве троих человек. Итого призвали к ответственности пять сотрудников», — сообщили на запрос informburo.kz в ДВД Астаны.

Выяснилось, что представленные обрывки являются копиями протоколов, которые в соответствии с действующим законодательством должны были быть выданы водителям-нарушителям.