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17:13 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области начала работу геоинформационная система

В Ростовской области в тестовом режиме запустили геоинформационную систему.

Она представляет собой сайт с картой, где видны объекты социальной инфраструктуры, культуры и отдыха. Также в ней можно осуществлять поиск по адресу или координатам, а также поиск по определенному радиусу в зависимости от местоположения пользователя.

Также ресурс предлагает набор инструментов и сервисов для измерения длины и площади выбранного объекта. На нем, помимо прочего, отображаются также границы муниципалитетов, населенные пункты, дороги, рельеф и гидрография местности.

Официально ресурс планируют запустить в ноябре. С прошлого года действует закрытая часть системы, предназначенная для органов власти.

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