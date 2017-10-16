В Ростовской области начала работу геоинформационная система
В Ростовской области в тестовом режиме запустили геоинформационную систему.
В Ростовской области в тестовом режиме запустили геоинформационную систему.
Она представляет собой сайт с картой, где видны объекты социальной инфраструктуры, культуры и отдыха. Также в ней можно осуществлять поиск по адресу или координатам, а также поиск по определенному радиусу в зависимости от местоположения пользователя.
Также ресурс предлагает набор инструментов и сервисов для измерения длины и площади выбранного объекта. На нем, помимо прочего, отображаются также границы муниципалитетов, населенные пункты, дороги, рельеф и гидрография местности.
Официально ресурс планируют запустить в ноябре. С прошлого года действует закрытая часть системы, предназначенная для органов власти.