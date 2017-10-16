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17:03 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде временно перекроют часть «Южного обхода»

23 октября будет закрыт для движения участок дороги «Южный обход Калининграда». Это связано с ремонтом на железнодорожном переезде ж\д направления «подъездной путь Голубые Озера».

«С 8:00 до 17:00 будет временно прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования регионального значения “Южный обход Калининграда” через железнодорожный переезд, находящийся на участке между ул. Камской и ул. Суворова», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Для движения транспорта будет обеспечен объезд по автомобильным дорогам общего пользования в соответствии со схемой организации дорожного движения. Объехать ремонтируемый участок дороги можно по улице Камской.

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