В Калининграде временно перекроют часть «Южного обхода»
23 октября будет закрыт для движения участок дороги «Южный обход Калининграда». Это связано с ремонтом на железнодорожном переезде ж\д направления «подъездной путь Голубые Озера».
23 октября будет закрыт для движения участок дороги «Южный обход Калининграда». Это связано с ремонтом на железнодорожном переезде ж\д направления «подъездной путь Голубые Озера».
«С 8:00 до 17:00 будет временно прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования регионального значения “Южный обход Калининграда” через железнодорожный переезд, находящийся на участке между ул. Камской и ул. Суворова», — сообщает
Для движения транспорта будет обеспечен объезд по автомобильным дорогам общего пользования в соответствии со схемой организации дорожного движения. Объехать ремонтируемый участок дороги можно по улице Камской.