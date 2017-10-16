Минобразования рекомендовало не проводить школьные выпускные в Нижнем Новгороде в дни ЧМ

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, министерством образования области в адрес глав органов местного самоуправления направлено письмо рекомендательного характера «о проведении разъяснительной работы с родителями выпускников о нецелесообразности планирования торжественных мероприятий в местах массового скопления граждан, особенно приближенных к месту проведения ЧМ, а также избегать мест скопления футбольных болельщиков». По информации Рособрнадзора внесение изменений в единое расписание государственной итоговой аттестации на 2018 год из-за ЧМ не планируется.

По проекту единого расписания ЕГЭ на 2018 год и расписанию матчей Чемпионата в 2018 году в Нижнем Новгороде совпадает два дня проведения вышеуказанных мероприятий: 18 июня — ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (письменный), как правило, не самые многочисленные экзамены; 27 июня — резервный день: ЕГЭ по химии, истории, биологии, иностранным языкам (письменный) — для школьников, которые не явились на экзамен или не завершили его по уважительной причине (болезнь), как правило, доля участников данной категории минимально. Начало всех экзаменов в 10:00 и максимальная продолжительность ЕГЭ составляет 3 часа 55 минут, с учетом проведения инструктажа участники ЕГЭ покидают пункты проведения экзаменов (ППЭ) до 15:00 по местному времени.

Согласно расписанию матчей ЧМ в 2018 году в г. Нижнем Новгороде начало матча 18 июня — в 15:00, 27 июня — в 21:00.

«Учитывая территориальное расположение стадиона “Нижний Новгород” и тот, факт, что все ППЭ находятся на территории городского района, на территории которого расположены школы и, как правило, место жительства школьников, футбольные матчи в г. Нижнем Новгороде не могут повлиять на ход экзаменационной кампании», — отмечается в сообщении.