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20:17 (мск), источник: Actualitati.md

В День вина Молдову посетили 44,5 тыс туристов

По последним данным, в один из главных национальных праздников, День вина, Молдову посетили 44,5 тыс. туристов. Эту цифру подтвердили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Всего гости праздника опробовали примерно 1 тыс. сортов вина этого и прошлых годов. Всего было продано 58 тыс. бутылок вина.

Однако, отмечается, что праздник посетило меньше людей, чем в прошлом году, поскольку во второй день сильный дождь помешал проведению полноценного праздника.

Организаторы отметили, что на проведение праздника потрачено порядка 2,7 млн леев, а доход составил 1,7 миллионов леев.

Большая часть гостей из США, Румынии, Украины, России, Китая, Японии, Турции, Франции, Германии, Чехии и ряда других стран ЕС.

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