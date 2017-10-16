В День вина Молдову посетили 44,5 тыс туристов

Всего гости праздника опробовали примерно 1 тыс. сортов вина этого и прошлых годов. Всего было продано 58 тыс. бутылок вина.
Однако, отмечается, что праздник посетило меньше людей, чем в прошлом году, поскольку во второй день сильный дождь помешал проведению полноценного праздника.
Организаторы отметили, что на проведение праздника потрачено порядка 2,7 млн леев, а доход составил 1,7 миллионов леев.
Большая часть гостей из США, Румынии, Украины, России, Китая, Японии, Турции, Франции, Германии, Чехии и ряда других стран ЕС.