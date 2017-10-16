Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Умер актер Дмитрий Марьянов
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Девушка отказалась от мяса, и вот что с ней случилось (фото)
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Учителя при власти
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
18:03 (мск), источник: N + 1

Астрономы впервые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд

Ученые впервые в истории зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд — сверхплотных объектов массой с наше Солнце и размером с Москву.

Источник: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser

Возникшие затем гамма-всплеск и вспышку килоновой наблюдали около 70 наземных и космических обсерваторий — они смогли увидеть предсказанный теоретиками процесс синтеза тяжелых элементов, в том числе золота и платины, и подтвердить правоту гипотез о природе загадочных коротких гамма-всплесков, сообщают пресс-служба коллаборации LIGO/Virgo, Европейской Южной обсерватории и обсерватории Лос-Кумбрес. Результаты наблюдений могут пролить свет на загадку строения нейтронных звезд и образование тяжелых элементов во Вселенной.

Читайте также
Нобелевскую премию по физике вручат за гравитационные волны

Утром 17 августа 2017 года (в 8:41 по времени Восточного побережья США, когда в Москве было 15:41) автоматические системы на одном из двух детекторов гравитационно-волновой обсерватории LIGO зарегистрировали приход гравитационной волны из космоса. Сигнал получил обозначение GW170817, это был уже пятый случай фиксации гравитационных волн с 2015 года, с момента, когда они были впервые зарегистрированы. Всего за три дня до этого обсерватория LIGO впервые «услышала» гравитационную волну вместе с европейским проектом Virgo.

Однако в этот раз уже через две секунды после гравитационного события космический телескоп Fermi зафиксировал вспышку гамма-излучения на южном небе. Почти в этот же момент вспышку увидела европейско-российская космическая обсерватория INTEGRAL.

Автоматические системы анализа данных обсерватории LIGO пришли к выводу, что случайное совпадение этих двух событий крайне маловероятно. В ходе поиска дополнительной информации было обнаружено, что гравитационную волну увидел и второй детектор LIGO, а также европейская гравитационная обсерватория Virgo. Астрономы всего мира были подняты «по тревоге» — охоту на источник гравитационных волн и гамма-всплеска начали множество обсерваторий, в том числе Европейская Южная обсерватория и космический телескоп Hubble.

Изменение яркости и цвета килоновой после взрыва | Источник: LCO

Задача была непростой — комбинированные данные LIGO/Virgo, Fermi и INTEGRAL позволили очертить область площадью в 35 квадратных градусов — это примерная площадь нескольких сотен лунных дисков. Только через 11 часов небольшой телескоп Swope с метровым зеркалом, находящейся в Чили, сделал первый снимок предполагаемого источника — он выглядел как очень яркая звезда рядом с эллиптической галактикой NGC 4993 в созвездии Гидры. В течение последующих пяти дней яркость источника упала в 20 раз, а цвет постепенно смещался от синего к красному. Все это время за объектом наблюдали множество телескопов в диапазонах от рентгеновского до инфракрасного, пока в сентябре галактика не оказалась слишком близко к Солнцу, и стала недоступна для наблюдений.

Ученые пришли к выводу, что источник вспышки находился в галактике NGC 4993 на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Это невероятно близко, до сих пор гравитационные волны приходили к нам с расстояний в миллиарды световых лет.

Благодаря этой близости мы и смогли их услышать. Источником волны было слияние двух объектов с массами в диапазоне от 1,1 до 1,6 масс Солнца — это могли быть только нейтронные звезды.

Фотография источника гравитационных волн — NGC 4993, в центре различима вспышка | Источник: VLT/VIMOS. VLT/MUSE, MPG/ESO

Сам всплеск «звучал» очень долго — около 100 секунд, слияния черных дыр давали всплески длительностью в доли секунды. Пара нейтронных звезд вращалась вокруг общего центра масс, постепенно теряя энергию в виде гравитационных волн и сближаясь. Когда расстояние между ними сократилось до 300 километров, гравитационные волны стали достаточно мощными, чтобы попасть в зону чувствительности гравитационных детекторов LIGO/Virgo. В момент слияния двух нейтронных звезд в один компактный объект (нейтронную звезду или черную дыру) происходит мощная вспышка гамма-излучения.

Такие гамма-вспышки астрономы называют короткими гамма-всплесками, гамма-телескопы фиксируют их примерно раз в неделю. Если природа длинных гамма-всплесков более понятна (их источники — вспышки сверхновых), то единства мнений насчет источников коротких всплесков не было. Существовала гипотеза, что их порождают слияния нейтронных звезд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь ученые смогли впервые подтвердить эту гипотезу, поскольку благодаря гравитационным волнам мы знаем массу слившихся компонентов, что доказывает что это именно нейтронные звезды.

«Десятилетия мы подозревали, что короткие гамма-всплески порождают слияния нейтронных звезд. Теперь, благодаря данным LIGO и Virgo об этом событии у нас есть ответ. Гравитационные волны говорят нам, что слившиеся объекты имели массы, соответствующие нейтронным звездам, а гамма-вспышка говорит, что эти объекты вряд ли могли быть черными дырами, поскольку столкновение черных дыр не должно порождать излучение», — говорит Джули МакЭнери, сотрудник проекта Fermi Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Кроме того, астрономы впервые получили однозначное подтверждение существования килоновых (или «макроновых») вспышек, которые примерно в 1000 раз мощнее вспышек обычных новых.

Теоретики предсказывали, что килоновые могут возникать при слиянии нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры.

Читайте также
10 технологий, которые понадобятся нам для колонизации Марса

При этом запускается процесс синтеза тяжелых элементов, основанный на захвате ядрами нейтронов (r-процесс), в результате которого во Вселенной появились многие из тяжелых элементов, таких как золото, платина или уран.

По подсчетам ученых, при одном взрыве килоновой может возникнуть огромное количество золота — до десяти масс Луны. До сих пор лишь единожды наблюдалось событие, которое могло быть взрывом килоновой.

Теперь же астрономы смогли впервые наблюдать не только рождение килоновой, но и продукты ее «работы». Спектры, полученные при помощи телескопов Hubble и VLT (Very Large Telescope), показали наличие цезия, теллура, золота, платины и других тяжелых элементов, образованных при слиянии нейтронных звезд.

Пока данные, которые мы получили, великолепно согласуются с теорией. Это триумф теоретиков, подтверждение абсолютной реальности событий, зарегистрированных обсерваториями LIGO и VIrgo, и замечательное достижение ESO, которой удалось получить такие наблюдения килоновой.
Стефано Ковино
Автор «Nature Astronomy»

У ученых пока нет ответа на вопрос о том, что осталось после слияния нейтронных звезд — это может быть как черная дыра, так и новая нейтронная звезда, кроме того, не вполне ясно, почему гамма-всплеск оказался относительно слабым.

Гравитационные волны — волны колебаний геометрии пространства-времени, существование которых было предсказано общей теорией относительности. Впервые об их достоверном обнаружении коллаборация LIGO сообщила в феврале 2016 года — спустя 100 лет после предсказаний Эйнштейна.

Шквалы и зыбь Вселенной: Нобелевку по физике дали за открытие гравитационных волн
Во время загрузки произошла ошибка.
4 октября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В донорской крови нашли африканский птичий вирус
В протоколе Wi-Fi WPA2 обнаружили критические уязвимости
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Павленский объяснил поджог здания Банка Франции
Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон на выборах в 2020 году
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь