Перевернувшийся на съезде с Глазковского моста в Иркутске автокран «Урал» подняли
Снято ограничение движения транспорта на проблемных участках.
Снято ограничение движения транспорта на проблемных участках.
Автокран «Урал», слетевший за ограждение на съезде с Глазковского моста в Иркутске, подняли. Сейчас скорость движение на примыкающих к мосту улицах восстановлена. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, ДТП с автокраном возле Глазковского моста стало причиной многокилометровых пробок в центре Иркутска сегодня вечером, 16 октября. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» загруженность дорог областного центра оценивалось в восемь баллов. Средняя скорость движения составляла 3−5 км/час.
Кроме того, около 800 человек, проживающих в 20-ти домах, остались без тепла