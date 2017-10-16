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17:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Перевернувшийся на съезде с Глазковского моста в Иркутске автокран «Урал» подняли

Снято ограничение движения транспорта на проблемных участках.

Источник: 38.мвд.рф

Автокран «Урал», слетевший за ограждение на съезде с Глазковского моста в Иркутске, подняли. Сейчас скорость движение на примыкающих к мосту улицах восстановлена. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, ДТП с автокраном возле Глазковского моста стало причиной многокилометровых пробок в центре Иркутска сегодня вечером, 16 октября. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» загруженность дорог областного центра оценивалось в восемь баллов. Средняя скорость движения составляла 3−5 км/час.

Кроме того, около 800 человек, проживающих в 20-ти домах, остались без тепла из-за аварии с автокраном, который повредил теплотрассу.

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