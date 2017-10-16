В Башкирии благоустроят 401 двор

Источник: Башинформ

Кроме того, в республике реализуются проекты по реконструкции и благоустройству парков. В Уфе самые масштабные работы идут в сипайловском парке «Кашкадан». По программе «Парки малых городов» республика получила 19 млн федеральных рублей и добавила 3,6 млн из своего бюджета. Эти деньги распределены между пятью моногородами: Белорецком, Белебеем, Благовещенском, Кумертау, Учалами.

По России в 2017 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды планируется благоустроить порядка 18 тысяч объектов, около 9,5 тысяч из них уже сдано в эксплуатацию, еще 9,7 тысяч находятся на финальной стадии. Риски нарушения сроков отмечены в нескольких субъектах, в том числе — в Приморском Крае, Республике Хакассия и городе Севастополе.