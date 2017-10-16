В Башкирии благоустроят 401 двор
УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Республике Башкортостан на сегодняшний день предусмотрено благоустроить 401 двор, ведутся работы в 157, завершены работы в 244 дворах, сообщает Госкомитетет РБ по жилищному и строительному надзору. В настоящее время полностью завершены работы по благоустройству в Нефтекамске, Белорецке, Янауле, Дюртюлях и Учалах. В 2018 году к проекту подключатся все населенные пункты Башкирии с численностью населения более 1000 человек, а это около 240 городов, городских поселений и сел республики.