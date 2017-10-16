Красавица из Казани прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2017»

Всего по итогам интернет-голосования из 94 полуфиналисткок в финал конкурса красоты прошли только 30 девушек из России и стран СНГ. Голосование длилось с 20 сентября по 15 октября, за участниц было отдано более 800 тыс. голосов.



Гульфия Галлиуллина работает в Казани в компании «Град Инжиниринг», себя она охарактеризовала таким образом: «Я строитель, копирайтер, модель и автомеханик. Ломаю стереотипы — сочетая не сочетаемое. Инвестирую в человеческий капитал, достаю до звезд и верю в добро. Пишу стихи, люблю читать мотивирующую и психологическую литературу».



Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис», которое состоится 1 декабря в Москве. 30 финалисток поборются за главный приз конкурса — корону победительницы и 1 миллион рублей.