Красавица из Казани прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2017»
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Гульфия Галлиуллина из Казани прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2017», сообщают организаторы конкурса.
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Гульфия Галлиуллина из Казани прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2017», сообщают организаторы конкурса.
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Гульфия Галлиуллина работает в Казани в компании «Град Инжиниринг», себя она охарактеризовала таким образом: «Я строитель, копирайтер, модель и автомеханик. Ломаю стереотипы — сочетая не сочетаемое. Инвестирую в человеческий капитал, достаю до звезд и верю в добро. Пишу стихи, люблю читать мотивирующую и психологическую литературу».
Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис», которое состоится 1 декабря в Москве. 30 финалисток поборются за главный приз конкурса — корону победительницы и 1 миллион рублей.