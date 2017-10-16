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18:16 (мск), источник: Volga News

На месте ж/д-переезда в Крутых Ключах планируется построить двухуровневую развязку

На месте железнодорожного переезда в микрорайоне Крутые Ключи может быть построена двухуровневая развязка.

Источник: Reuters

Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 16 октября.

На заседании комитета было рассмотрено коллективное обращение жителей микрорайона. Напомним, движение по железнодорожному переезду (179 км ПК 9 на перегоне Водинская-Козелковская), который находится на пересечении с ул. Мира, было закрыто 13 октября.

Переезд изначально носил статус временного и был организован по инициативе застройщика для подвоза строительных материалов на время возведения микрорайона.

«Это технологический переезд, — пояснил член комитета, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин. — Мы понимали, что микрорайон растет, предлагали создать в Крутых Ключах транспортно-пересадочный узел, но такое решение не было принято».

Он рассказал, что вместо этого областное министерство транспорта выступило с идеей строительства на месте переезда двухуровневой развязки. Однако поскольку для продолжения строительства микрорайона был необходим железнодорожный переезд, Куйбышевская железная дорога выдала корпорации «КОШЕЛЕВ» техусловия на его организацию. Технологический переезд был построен в соответствии с выданными техусловиями, в строительство Корпорацией «Кошелев» было вложено 40 млн рублей, были установлены шлагбаумы, организовано круглосуточное дежурство, на содержание переезда ежемесячно тратилось 428 тыс. рублей.

«Мы пошли навстречу нуждам города и его жителей, хотя во всех инструкциях и положениях такого понятия, как временный переезд, нет. Разрешение на переезд было выдано на период строительства для движения строительной техники во время отсутствия движения поездов. Предполагалось, что за это время будет построена другая развязка. Однако этого не произошло. Напротив, была построена дорога, и переездом стали пользоваться автомобилисты в частном порядке», — пояснил Сергей Блохин.

После завершения строительных работ Корпорация «КОШЕЛЕВ» перестала содержать переезд. Три месяца назад переезд был передан в собственность Самарской области, однако оформление документов затянулось, и по факту сейчас за него никто не отвечает. Это создает угрозу безопасности автомобилистов, поэтому ГАИ выдала предписание о его закрытии.

«Сейчас на переезде надо поставить подъемник, упор, согласовать со всеми службами — это должен сделать новый собственник переезда», — рассказал Сергей Блохин.

Проект строительства двухуровневой развязки на месте переезда уже прошел согласование в Куйбышевской железной дороге, однако госэкспертиза проекта пока не проводилась.

«Строительство развязки может занять около двух лет. Комитет подключится к решению вопроса. Мы обратимся в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области с просьбой завершить работы по проектированию двухуровневой развязки в максимально сжатые сроки и возьмем вопрос на депутатский контроль», — прокомментировал председатель комитета губдумы Андрей Мурзов.

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