Ученые восстановили геном древнего китайца, жившего 40 тыс. лет назад

Специалисты Академии наук Китая и немецкого Института Макса Планка провели анализ мужского генома 40-тысячелетней давности, найденного в пещере Тяньюань района Фаншань вблизи Пекина. Благодаря новейшей технологии по изучению древнего ДНК, исследовательская группа использовала лишь 0,03% образца ДНК древнего человека из бактерий и грибков и провела секвенирование (определение последовательности) его генома.

Посредством сравнения геномов людей пещеры Тяньюань и европейцев было установлено, что жители этого района уже имели такие же особенности, что и современные азиаты.

Несмотря на то что древний человек из пещеры Тяньюань — выходец из древней Восточной Азии, он не является прямым предком современных восточных азиатов. Это свидетельствует о том, что уже 40 тыс. лет назад азиатское население было разнообразным.