Ученые восстановили геном древнего китайца, жившего 40 тыс. лет назад
16 октября, Пекин /БЕЛТА — Жэньминь Жибао/. Ученые восстановили геном древнего человека из Китая. Это самый древний геном человечества, найденный в Восточной Азии.
16 октября, Пекин /БЕЛТА — Жэньминь Жибао/. Ученые восстановили геном древнего человека из Китая. Это самый древний геном человечества, найденный в Восточной Азии.
Специалисты Академии наук Китая и немецкого Института Макса Планка провели анализ мужского генома 40-тысячелетней давности, найденного в пещере Тяньюань района Фаншань вблизи Пекина. Благодаря новейшей технологии по изучению древнего ДНК, исследовательская группа использовала лишь 0,03% образца ДНК древнего человека из бактерий и грибков и провела секвенирование (определение последовательности) его генома.
Несмотря на то что древний человек из пещеры Тяньюань — выходец из древней Восточной Азии, он не является прямым предком современных восточных азиатов. Это свидетельствует о том, что уже 40 тыс. лет назад азиатское население было разнообразным.
Согласно анализу исследования, древний житель пещеры Тяньюань и древний европеец, живший 35 тыс. лет назад на территории современной Бельгии, имеют между собой генетическую связь. Подтверждение такой связи предоставило важное прямое доказательство того, что европейцы и азиаты обладают сложной генетической историей. -0-