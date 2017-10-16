Минская милиция опровергла слухи о детских «психотропных конфетах»

Источник: РИА "Новости"

Как отмечают милиционеры, недавно родительское сообщество взволновала новость о том, что в Минске неизвестные на улице якобы распространяют, разбрасывают около школ и на остановках конфеты, которые содержат психотропные вещества. Подобную информацию прочитали сотни людей, но она не нашла официального подтверждения и является не более, чем слухами.

«Достоверной информации от граждан по поводу распространения “конфет” для детей не поступало. Мы уже сталкивались с подобными сообщениями ранее и можем сделать вывод, что они нацелены на то, чтобы посеять в обществе панику и внести некий дисбаланс. Такая информация распространяется, как правило, для поднятия рейтинга различных мессенджеров или социальных сетей, — проинформировал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Александр Сазонов. — Фактов употребления детьми неизвестных веществ не зарегистрировано».