Ростовчанка прошла в финал конкурса «Мисс Офис-2017»
В финал конкурса красоты «Мисс Офис-2017» прошли 30 девушек из России и стран СНГ, в том числе Марина Гриценко из
В финал конкурса красоты «Мисс Офис-2017» прошли 30 девушек из России и стран СНГ, в том числе Марина Гриценко из
Отбор участниц проходил с помощью
«Первоначально оргкомитетом конкурса было заявлено, что в финал пройдут 25 участниц, но 8-ой сезон отличается тем, что к участию в конкурсе присоединились страны СНГ. Поэтому мы приняли решение увеличить число финалисток до 30», — говорит директор конкурса Светлана Бобрикова.
24-летняя Марина Гриценко работает в компании «Ростовское отделение ЦНИИ Проектстальконструкция им Н. П. Мельникова». Она будет бороться за победу в конкурсе и приз в 1 млн рублей.
Финальное шоу конкурса пройдет 1 декабря в Москве. Председателем жюри станет дизайнер Игорь Чапурин.