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17:37 (мск), источник: Городской репортер

Ростовчанка прошла в финал конкурса «Мисс Офис-2017»

В финал конкурса красоты «Мисс Офис-2017» прошли 30 девушек из России и стран СНГ, в том числе Марина Гриценко из Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе конкурса.

Отбор участниц проходил с помощью интернет-голосования.

«Первоначально оргкомитетом конкурса было заявлено, что в финал пройдут 25 участниц, но 8-ой сезон отличается тем, что к участию в конкурсе присоединились страны СНГ. Поэтому мы приняли решение увеличить число финалисток до 30», — говорит директор конкурса Светлана Бобрикова.

24-летняя Марина Гриценко работает в компании «Ростовское отделение ЦНИИ Проектстальконструкция им Н. П. Мельникова». Она будет бороться за победу в конкурсе и приз в 1 млн рублей.

Финальное шоу конкурса пройдет 1 декабря в Москве. Председателем жюри станет дизайнер Игорь Чапурин.

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