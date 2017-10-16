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17:48 (мск), источник: Коммерсантъ

На открытие памятника Героям Донбасса в Ростове прибыли Владислав Сурков и Александр Захарченко

В Ростове-на-Дону в парке им. Островского состоялось официальное открытие памятника Героям Донбасса.

На мероприятие помимо инициаторов установки мемориала прибыли официальные лица, в том числе глава ДНР Александр Захарченко, помощник президента РФ Владислав Сурков, глава союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Памятник открыл под перезвон колоколов торжественной речью глава города Виталий Кушнарев.

«Я хочу от имени администрации Ростова, от имени ростовчан, сказать большое спасибо за то, что вы сделали все для сохранения русского мира… Я уверен, что этот памятный знак будет служить многим поколениям ростовчан напоминанием о том, что сила воли и ваше непосредственное участие в этом… процессе является доказательством того, что вы за свою Родину боретесь до конца», — сказал господин Кушнарев.

После главы Ростова выступил Александр Бородай. Он выразил благодарность руководству города и области за помощь в установке памятника и поддержку добровольцев Донбасса. Церемония окончилась возложением цветов к мемориалу.

Напомним, что инициатором установки этого памятника выступило ростовское отделение союза добровольцев Донбасса. Деньги на установку мемориала выделили спонсоры. По информации «Ъ», сразу несколько общественных активистов города направили письма о незаконности установки «памятника наемникам» председателю городской думы Зинаиде Неярохиной, главе администрации Ростова Виталию Кушнареву, прокурору Петру Трехглазову, а также спикеру донского парламента Александру Ищенко. Общественникам пришли однотипные ответы о том, что с просьбой об установке памятника героям Донбасса обратился городской Совет ветеранов.

«Недовольные данным фактом могут оспаривать решение городских властей в суде», — говорится в ответах.

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