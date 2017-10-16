Совбез начал проверку системы образования
МИНСК, 16 окт — Sputnik. Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси начал проверять, как выполняются требования Директивы № 1 в системе образования, сообщили в
МИНСК, 16 окт — Sputnik. Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси начал проверять, как выполняются требования Директивы № 1 в системе образования, сообщили в
Данная директива была подписана главой государства в марте 2004 года. Контроль за выполнением документа осуществляется на постоянной основе.
«В соответствии с поручением президента
Там также отметили, с 2010 года межведомственными рабочими группами Госсекретариата проверено почти 50 районов, ряд министерств и отдельных организаций, в течение двух последних лет изучено состояние дел во всех областях республики и Минске.
В апреле текущего года проанализирована проводимая в данном направлении работа министерства
В ходе проверок в организациях и на предприятиях отраслей зафиксированы нарушений законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности, сказали собеседники Sputnik.
«Отмечена пассивность Министерства
О результатах проверок доложено главе государства, для наведения порядка в сжатые сроки министерствам даны необходимые рекомендации, подчеркнули в ведомстве.