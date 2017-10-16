Совбез начал проверку системы образования

Источник: Sputnik.by

Данная директива была подписана главой государства в марте 2004 года. Контроль за выполнением документа осуществляется на постоянной основе.

«В соответствии с поручением президента 16—27 октября Госсекретариат Совбеза изучит вопросы выполнения Минобрм требований Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», — сообщили Sputnik в Совбезе в понедельник.

Там также отметили, с 2010 года межведомственными рабочими группами Госсекретариата проверено почти 50 районов, ряд министерств и отдельных организаций, в течение двух последних лет изучено состояние дел во всех областях республики и Минске.

В апреле текущего года проанализирована проводимая в данном направлении работа министерства жилищно-коммунального хозяйства, в июне — министерства здравоохранения, уточнили в Совбезе.

В ходе проверок в организациях и на предприятиях отраслей зафиксированы нарушений законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности, сказали собеседники Sputnik.

«Отмечена пассивность Министерства жилищно-коммунального хозяйства как основного организатора деятельности ЖКХ по выполнению документа. В системе здравоохранения ситуация лучше», — отметили в Совбезе.