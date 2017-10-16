Пограничники обнаружили без вести пропавшего грибника в Гродненском районе

Утром 13 октября местный житель сообщил гродненским пограничникам о том, что в районе деревни Рыбница находится неизвестный, который двигается в сторону пограничной зоны. В ходе проверки этой информации у деревни Поречье был задержан 51-летний мужчина. Он оказался жителем Гродно и пояснил, что сутками ранее в поисках даров леса заблудился, потеряв ориентировку на местности.