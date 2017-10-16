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19:33 (мск), источник: БЕЛТА

Пограничники обнаружили без вести пропавшего грибника в Гродненском районе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники обнаружили без вести пропавшего грибника в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА

Утром 13 октября местный житель сообщил гродненским пограничникам о том, что в районе деревни Рыбница находится неизвестный, который двигается в сторону пограничной зоны. В ходе проверки этой информации у деревни Поречье был задержан 51-летний мужчина. Он оказался жителем Гродно и пояснил, что сутками ранее в поисках даров леса заблудился, потеряв ориентировку на местности.

При проверке его слова подтвердились: данный гражданин находится в розыске как без вести пропавший. Мужчина в тот же день был передан сотрудникам Гродненского РОВД.

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