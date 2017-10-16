Пограничники обнаружили без вести пропавшего грибника в Гродненском районе
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники обнаружили без вести пропавшего грибника в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники обнаружили без вести пропавшего грибника в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Утром 13 октября местный житель сообщил гродненским пограничникам о том, что в районе деревни Рыбница находится неизвестный, который двигается в сторону пограничной зоны. В ходе проверки этой информации у деревни Поречье был задержан 51-летний мужчина. Он оказался жителем Гродно и пояснил, что сутками ранее в поисках даров леса заблудился, потеряв ориентировку на местности.
При проверке его слова подтвердились: данный гражданин находится в розыске как без вести пропавший. Мужчина в тот же день был передан сотрудникам Гродненского РОВД.