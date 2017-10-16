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19:46 (мск), источник: 365info.kz

Пользователи Казнета жалуются на перебои в работе Facebook, Instagram и Youtube

Казахстанские пользователи жалуются на перебои в работе Facebook, Instagram и Youtube.

Перебои начались около 20.00 по алматинскому времени. Пользователи Facebook не могут поделиться материалами со сторонних сайтов и создавать новые записи.

Также не удается отправить сообщения в Facebook Messenger. Видеоролики на Youtube практически не грузятся. Что касается Instagram, то здесь пользователи не могут войти в аккаунт и обновить ленту новостей.

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