Пользователи Казнета жалуются на перебои в работе Facebook, Instagram и Youtube

Перебои начались около 20.00 по алматинскому времени. Пользователи Facebook не могут поделиться материалами со сторонних сайтов и создавать новые записи.



Также не удается отправить сообщения в Facebook Messenger. Видеоролики на Youtube практически не грузятся. Что касается Instagram, то здесь пользователи не могут войти в аккаунт и обновить ленту новостей.