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09:48 (мск), источник: Газета.Ру

Беременная Кейт Миддлтон станцевала на вокзале с медвежонком Паддингтоном

Герцогиня Кембриджская неожиданно появилась на вокзале Паддингтон в Лондоне, сообщает The Telegraph.

Источник: AFP 2017

Кейт Миддлтон присоединилась в Принцам Уильяму и Гарри на празднике, организованном для детей несколькими благотворительными обществами. Помимо членов королевской семьи, в мероприятии участвовали актеры, исполнившие роли в фильме «Приключения Паддингтона».

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Появление герцогини на празднике вызвало вопросы о ее здоровье — известно, что Кейт Миддлтон страдает от тошноты из-за беременности. Как заявила по этому поводу пресс-секретарь Кенсингтонского дворца, «ей лучше, но она все еще страдает».

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