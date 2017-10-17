Беременная Кейт Миддлтон станцевала на вокзале с медвежонком Паддингтоном

Кейт Миддлтон присоединилась в Принцам Уильяму и Гарри на празднике, организованном для детей несколькими благотворительными обществами. Помимо членов королевской семьи, в мероприятии участвовали актеры, исполнившие роли в фильме «Приключения Паддингтона».

Появление герцогини на празднике вызвало вопросы о ее здоровье — известно, что Кейт Миддлтон страдает от тошноты из-за беременности. Как заявила по этому поводу пресс-секретарь Кенсингтонского дворца, «ей лучше, но она все еще страдает».