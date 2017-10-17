Беременная Кейт Миддлтон станцевала на вокзале с медвежонком Паддингтоном
Герцогиня Кембриджская неожиданно появилась на вокзале Паддингтон в Лондоне, сообщает The Telegraph.
Герцогиня Кембриджская неожиданно появилась на вокзале Паддингтон в Лондоне, сообщает The Telegraph.
Кейт Миддлтон присоединилась в Принцам Уильяму и Гарри на празднике, организованном для детей несколькими благотворительными обществами. Помимо членов королевской семьи, в мероприятии участвовали актеры, исполнившие роли в фильме «Приключения Паддингтона».
Появление герцогини на празднике вызвало вопросы о ее здоровье — известно, что Кейт Миддлтон страдает от тошноты