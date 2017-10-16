30-градусные морозы ожидаются в конце ноября в Казахстане
Казахстанские метеорологи рассказали сегодня, какой будет зима в Казахстане.
Казахстанские метеорологи рассказали сегодня, какой будет зима в Казахстане.
Согласно прогнозу, сильные морозы в нашу страну придут уже в конце ноября, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Во второй половине месяца на севере, востоке и в центре страны ожидаются снегопады с усилением ветра и метелью. В течение месяца ожидаются три волны похолодания в конце первой, второй и третьей декады, каждая из которых будет интенсивней предыдущей.
Согласно долгосрочному прогнозу, зима в Казахстане ожидается ранней и снежной. Как отметила директор Гидрометцентра Марина Шмидт, в конце ноября следует ожидать ощутимые морозы: «Уже в конце ноября в северной половине Казахстана ночью температура воздуха понизится до 30 мороза, днем до 15 мороза. В южной половине ночью ожидается до минус 15, днем до 5 мороза».
Образование устойчивого снежного покрова ожидается:
Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в декабре частое вторжение холодных воздушных масс с районов арктических морей обусловит холодную и снежную погоду в восточной половине республики, а в западной половине, с выносом теплых воздушных масс, ожидается теплая (выше нормы на 1°С) и малоснежная погода.
На большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1…2°С. Исключение составят западные и крайние южные регионы нашей республики, где температурный фон ожидается близкой к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, в горных и предгорных районах юга,
В феврале ожидаются обильные снегопады, сильные ветра и метели. При этом, в
Начало календарной весны ожидается переменчивой:
Средняя температура воздуха в марте ожидается выше нормы на 1 °C на
Количество осадков предполагается больше нормы на западе, севере, в горных и предгорных районах востока и юго-востока; меньше нормы на юге страны; около нормы — на остальной территории.
Как отметили в госметеослужбе, сезонный прогноз носит консультативный характер с вероятностью 60%, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и прогнозами на более короткие сроки.