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19:44 (мск), источник: Nur.kz

30-градусные морозы ожидаются в конце ноября в Казахстане

Казахстанские метеорологи рассказали сегодня, какой будет зима в Казахстане.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 52% 763 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Nur.kz

Согласно прогнозу, сильные морозы в нашу страну придут уже в конце ноября, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Как сообщили синоптики, в ноябре ожидается много осадков и ветреная погода, по утрам будет туман и гололед.

Во второй половине месяца на севере, востоке и в центре страны ожидаются снегопады с усилением ветра и метелью. В течение месяца ожидаются три волны похолодания в конце первой, второй и третьей декады, каждая из которых будет интенсивней предыдущей.

Согласно долгосрочному прогнозу, зима в Казахстане ожидается ранней и снежной. Как отметила директор Гидрометцентра Марина Шмидт, в конце ноября следует ожидать ощутимые морозы: «Уже в конце ноября в северной половине Казахстана ночью температура воздуха понизится до 30 мороза, днем до 15 мороза. В южной половине ночью ожидается до минус 15, днем до 5 мороза».

Образование устойчивого снежного покрова ожидается:

  • на севере, востоке и центре Казахстана — в середине ноября.
  • на юге и западе Казахстана — во второй половине декабря.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в декабре частое вторжение холодных воздушных масс с районов арктических морей обусловит холодную и снежную погоду в восточной половине республики, а в западной половине, с выносом теплых воздушных масс, ожидается теплая (выше нормы на 1°С) и малоснежная погода.

Январь 2018 года будет малоснежным и холодным, что обусловлено господством Азиатского антициклона.

На большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1…2°С. Исключение составят западные и крайние южные регионы нашей республики, где температурный фон ожидается близкой к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.

В феврале ожидаются обильные снегопады, сильные ветра и метели. При этом, в северо-западной половине нашей Республики с ультраполярным вторжением холодных воздушных масс ожидается умеренно морозная погода, с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1…2°С, а в юго-восточной части страны с частыми выходами южных циклонов температурный фон ожидается около климатической нормы.

Начало календарной весны ожидается переменчивой: по-настоящему зимние дни с частыми осадками и усилением ветра не раз будут чередоваться с весенними теплыми и погожими днями.

Средняя температура воздуха в марте ожидается выше нормы на 1 °C на юго-западе и юге страны, около климатических значений — на остальной территории.

Количество осадков предполагается больше нормы на западе, севере, в горных и предгорных районах востока и юго-востока; меньше нормы на юге страны; около нормы — на остальной территории.

Как отметили в госметеослужбе, сезонный прогноз носит консультативный характер с вероятностью 60%, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и прогнозами на более короткие сроки.

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