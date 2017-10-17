Врачи спрогнозировали вспышку старческого маразма к 2050 году
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2050 году возрастет риск заболевания старческим маразмом (деменция).
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2050 году возрастет риск заболевания старческим маразмом (деменция).
На сегодняшний день в мире насчитывается около 47 миллионов человек с подобными формами заболевания.
Медцентры не уделяют должного внимания проблемам старческого маразма. Эксперты считают, что два миллиона пациентов, страдающих деменцией, — это лишь верхушка айсберга.
Специалисты пока не могут найти способы лечения слабоумия, но интеллектуальный труд сокращает возникновение недуга в два раза. Для профилактики подобных заболеваний необходимо поддерживать мозг в тонусе, вести здоровый образ жизни и стараться избегать стрессовых ситуаций, передаёт телеканал «360».