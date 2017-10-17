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00:17 (мск), источник: Publika.md

Врачи спрогнозировали вспышку старческого маразма к 2050 году

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2050 году возрастет риск заболевания старческим маразмом (деменция).

Источник: Publika.md

На сегодняшний день в мире насчитывается около 47 миллионов человек с подобными формами заболевания.

Медцентры не уделяют должного внимания проблемам старческого маразма. Эксперты считают, что два миллиона пациентов, страдающих деменцией, — это лишь верхушка айсберга.

Специалисты пока не могут найти способы лечения слабоумия, но интеллектуальный труд сокращает возникновение недуга в два раза. Для профилактики подобных заболеваний необходимо поддерживать мозг в тонусе, вести здоровый образ жизни и стараться избегать стрессовых ситуаций, передаёт телеканал «360».

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