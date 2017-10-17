Врачи спрогнозировали вспышку старческого маразма к 2050 году

Источник: Publika.md

На сегодняшний день в мире насчитывается около 47 миллионов человек с подобными формами заболевания.

Медцентры не уделяют должного внимания проблемам старческого маразма. Эксперты считают, что два миллиона пациентов, страдающих деменцией, — это лишь верхушка айсберга.