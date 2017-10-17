МГУ стал лучшим вузом Восточной Европы по версии QS
Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) стал лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии третий раз подряд, согласно региональному рейтингу QS University Rankings.
Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) стал лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии третий раз подряд, согласно региональному рейтингу QS University Rankings.
Как сообщает ТАСС, МГУ набрал 100 баллов из 100 возможных. Вуз продемонстрировал отличные результаты в таких категориях, как «академическая репутация», «репутация работодателя», «соотношение преподавательского состава и студентов», «эффективность интернет-ресурсов».
К МГУ вплотную приблизился и Новосибирский государственный университет НГУ, набрав 96,7 баллов.
На третьем месте оказался Тартуский университет из Эстонии, а четвертую строчку занял
Ранее портал iz.ru сообщал, что МГУ снова попал в топ-200 лучших вузов мира по версии ежегодного мирового рейтинга университетов.