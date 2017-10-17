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02:52 (мск), источник: Известия

МГУ стал лучшим вузом Восточной Европы по версии QS

Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) стал лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии третий раз подряд, согласно региональному рейтингу QS University Rankings.

Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает ТАСС, МГУ набрал 100 баллов из 100 возможных. Вуз продемонстрировал отличные результаты в таких категориях, как «академическая репутация», «репутация работодателя», «соотношение преподавательского состава и студентов», «эффективность интернет-ресурсов».

К МГУ вплотную приблизился и Новосибирский государственный университет НГУ, набрав 96,7 баллов.

На третьем месте оказался Тартуский университет из Эстонии, а четвертую строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Ранее портал iz.ru сообщал, что МГУ снова попал в топ-200 лучших вузов мира по версии ежегодного мирового рейтинга университетов.

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