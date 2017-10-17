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00:28 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation опубликовала список мировых мегаполисов, наиболее опасных для женщин.

Источник: РИА Новости

Согласно результатам опроса, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. «Почетное» второе место разделили пакистанский Карачи и столица Демократической Республики Конго Киншаса. В пятерку также попали Дели (Индия) и столица Перу Лима.

Москву составители рейтинга поместили на шестнадцатое место.
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Более безопасными мегаполисами они признали лишь Париж, Токио и Лондон.

Исследование проводилось путем опроса экспертов. Главными критериями при оценке городов были уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, распространенность некоторых культурных традиций, например, женского обрезания и практики выдачи замуж против воли девушки, а также экономические возможности, включая доступ к образованию.

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