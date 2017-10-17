Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

Источник: РИА Новости

Согласно результатам опроса, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. «Почетное» второе место разделили пакистанский Карачи и столица Демократической Республики Конго Киншаса. В пятерку также попали Дели (Индия) и столица Перу Лима.

Москву составители рейтинга поместили на шестнадцатое место.

Читайте также 6 самых опасных туристических мест

Более безопасными мегаполисами они признали лишь Париж, Токио и Лондон.