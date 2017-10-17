Король хип-хопа Эминем: история белого «неудачника»

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Прежде чем стать одним из самых знаменитых музыкантов, многократным победителем премии «Грэмми» и обладателем «Оскара», Эминему пришлось пройти через множество испытаний и даже попытку самоубийства.

«Выбраться или остаться»

Рэпер рос без отца, тот ушёл от своей 17-летней супруги вскоре после рождения сына. А на память о непутёвом родителе будущей звезде осталось лишь имя Маршалл Брюс Мэтерс III, которое со временем он трансформировал в псевдоним «M&M», а позже в известный ник «Eminem».

Источник: Reuters

Детство рэпера проходило в разъездах, из-за чего у скромного парня не было даже друзей.

А однажды его мать в поисках хорошей работы обосновалась в афроамериканском квартале Детройта, где, помимо них, обитала всего пара белокожих жителей. Не удивительно, что замкнутый мальчишка сразу стал главной мишенью для местных хулиганов, они насмехались над его цветом кожи, маленьким ростом, торчащими ушами… Вскоре Эминема избили так сильно, что врачи больше недели пытались вывести его из комы.

Обычные воспоминания Эминема о детстве выглядят так: «Мимо меня проехали трое чёрных парней в машине. Показали мне палец, я им — в ответ, ну и вроде всё. Но они остановили машину… Один подошёл, двинул мне по лицу так, что я упал. Потом он вытащил пушку. Я буквально выскочил из кроссовок. Я думал, им нужны кроссовки».

Я был в четвёртом, а он в шестом классе. Однажды он пришёл в туалет, когда я там был. Он ударил меня в спину так, что я упал и облил себя. Меня били в ванной, в коридорах, запирали в шкафах

После очередного инцидента мать мальчика решила держаться подальше от криминальных кварталов и переехала в Канзас-сити, где жил её родной брат Ронни, ставший для Эминема авторитетом и лучшим другом. Он же однажды принёс мальчику пластинку Ice T «Reckless», после чего у будущей звезды появилась цель — стать рэпером.

Уже в 13 лет Эминем начал сочинять рэп, а вскоре стал принимать участие в баттлах.

Но и здесь его ожидали неприятности: чернокожие MС были уверены, что «белым» не место в рэпе. Едва Эминем брался за микрофон, ему кричали: «Эй ты, белый ублюдок, убирайся играть свой рок-н-ролл! ». Но отрицать талант юного MС было сложно, постепенно он стал побеждать в соревнованиях и снискал уважение даже среди темнокожих сверстников.

Наконец я нашел что-то. Знаешь, иногда у одного парня больше подружек, у другого лучше одежда, но никто из них не может делать то, что делаю я. Понимаешь, о чем я? Тот парень не может писать, как я. И тогда я подумал: может быть, теперь Маршала начнут уважать?

Источник: Reuters

Огонь, вода и медные трубы

Кроме успехов в рэпе, юноше нечем было похвастаться. К этому времени его уже исключили из девятого класса, и большую часть времени он проводил в забегаловках, работая официантом. Вскоре Эминема настигло новое испытание: из дробовика застрелился его любимый дядя Ронни. Эминем был так потрясён случившимся, что перестал заниматься рэпом — вдохновение ему вернула возлюбленная, которая в 1995 году родила дочь Хэйли Джейд Скот.

После этого счастливого события Эминем выпустил свой первый альбом Infinite.

Ещё через пару лет свет увидела вторая пластинка — Slim Shady — которая так впечатлила суперпродюсера Dr. Dre, что он сразу подписал с белым рэпером контракт. Это был переломный момент: в СМИ заговорили о белокуром парне с ярко-голубыми глазами, который читает нецензурный текст о насилии и расовой не политкорректности. Тема цвета кожи до сих пор беспокоила исполнителя: «Я, белый человек, работаю в музыке, которую придумали чёрные. Я разбираюсь в этой культуре и ничего не собираюсь у неё красть. Однако никто не может выбирать, где рождаться и какой иметь цвет кожи. Будь вы ребенок из богатого квартала или из гетто, вы не контролируете эти обстоятельства. Единственное, что вы можете решать — это или выбраться из данной ситуации, или остаться в ней».

Своим дерзким творчеством Эминем произвёл эффект разорвавшейся бомбы.

Однако вслед за славой к нему пришли новые неприятности в личной жизни: любимая жена решила развестись, а мать, которой Эминем посвятил множество нелицеприятных строк, подала на сына в суд, утверждая, что он стал причиной её эмоционального расстройства и повредили её репутацию.

Очередным испытанием для рэпера оказались наркотики и алкоголь, которые чуть было не привели его к самоубийству.

Я просто ни во что себя не ставил тогда. И настал момент, когда мне захотелось сдаться. Я проходил через самую чёрную полосу своей жизни