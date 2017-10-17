Окурок Черчилля и волосы Линкольна. Топ-10 нелепых лотов на аукционах

Окурок Уинстона Черчилля

Что только не делают и не покупают люди, чтобы приблизиться к своим кумирам. Недавно на аукционе в США за 12,2 тыс. долларов был продан окурок Уинстона Черчилля. По данным сайта RR Auction, премьер-министр Великобритании не докурил сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорту Ле Бурже. От гаванской La Corona длиной 152 миллиметра остался кусок равный 101 миллиметру и красно-золотистая этикетка с названием знаменитой марки.

В комплекте с окурком шла фотография Черчилля, на которой он изображён у дверей самолёта с сигарой в руке. Снимок сделал пилот самолёта, на котором политик летел вместе с женой с британской авиабазы Нортхолт до Парижа и обратно. Он же сохранил кусок сигары, затушенной премьер-министром, когда тот поднимался на борт судна. А приобрёл этот необычный лот житель штата Флорида, имя которого держится в тайне.

Волосы Авраама Линкольна

Но кусок сигары — это далеко не самая безумная вещь, которую приобретали на аукционе. В 2015 году с молотка ушла прядь волос с головы 16-го президента США Авраама Линкольна. Она была продана за 25 тысяч долларов в городе Даллас штата Техас.

Локон, представленный на торгах, срезал главный врач службы здравоохранения США Жозеф К. Барнс. Сделал это он вскоре после того, как актёр Джон Бут застрелил президента.

Вместе с прядью волос на аукционе представили более 300 предметов, связанных со смертью Линкольна. За них удалось выручить свыше 800 тысяч долларов.

Кусок свадебного торта Елизаветы II и принца Филиппа

Кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа был продан на аукционе спустя 68 лет со дня торжества. Он реализовывался в оригинальной упаковке с инициалами монаршей особы и указанием места проведения мероприятия. Лот представила дама из Восточного Сассекса, чей отец присутствовал на приёме по случаю бракосочетания. Фруктовое лакомство ушло с молотка за 500 фунтов стерлингов при примерной оценке в 300−500 фунтов.

Эксперты торгов заявляли, что, не смотря на свой почти вековой возраст, сладость находилась в отличном состоянии, поскольку была хорошо пропитана алкоголем.

Источник: AFP 2017

Приобрёл тортик житель Лос-Анжелеса, имя которого осталось неизвестным. Съел он его или поставил на полочку, тоже осталось загадкой. Вполне возможно, что в этом году сладость отметила вместе с парой 70-летний юбилей совместной жизни.

Накладной ноготь Леди Гаги

Особой популярностью в мире аукционов пользуются «звёздные вещи». Так, например, накладной ноготь Леди Гаги ушёл с молотка за 8,5 тысяч фунтов стерлингов. Акриловый чёрный коготок с золотыми бусинами, некогда украшавший мизинец левой руки певицы, был найден одним из работников сцены в Дублине. Тот подобрал его в сентябре 2012 года после окончания концерта, приняв за медиатор.

На торгах к лоту были представлены две фотографии, подтверждающие реальность находки. На первой Леди Гага презентует собственную линию духов с идеальным маникюром, а на второй — поёт на сцене без одного ногтя.

Рентгеновские снимки Мэрилин Монро

За 45 тысяч долларов на аукционе в Лос-Анджелесе продали три рентгеновских снимка Мэрилин Монро. Они были сделаны в ноябре 1954 года во время обследования знаменитой блондинки в одной из больниц штата Флорида. Организаторы торгов планировали продать снимки её груди всего за три тысячи долларов, но выручили гораздо больше.

Зуб Джона Леннона

Зуб Джона Леннона обошёл по стоимости рентгеновские снимки Монро в пять раз. Канадский дантист Майкл Зук приобрёл его за 19,5 тысяч фунтов стерлингов и совершил с ним путешествие по стоматологическим клиникам и колледжам страны. Сейчас экспонат хранится в его рабочем кабинете. Мужчина надеется, что в будущем учёные смогут извлечь из зубных тканей образец ДНК и клонировать певца.

Лот на аукцион предоставил коллекционер Алан Макги, который получил его от родственников домработницы Леннона. Певец подарил женщине зуб, чтобы та передала его своей дочери, фанатевшей от группы The Beatles.

Носовой платок Скарлетт Йоханссон

Если предыдущие лоты попадали на аукцион через третьих лиц, то этот экспонат предоставила сама владелица.

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон продала на интернет-аукционе eBay бумажный носовой платок, который применила дважды.

Сей факт не особо смутил покупателя, который приобрёл его за 5300 долларов.

Воспользоваться платком актрисе пришлось во время ток-шоу Tonight на телеканале Эн-би-си. Там она представила новый фильм «Душа» и рассказала, что заразилась от своего партнёра по картине Сэмюэла Л. Джексона простудой. Ведущий передал Йоханссон платочек, после чего она заявила, что продаст его на интернет-аукционе, а вырученные деньги потратит на борьбу с голодом.

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Стакан с водой Элвиса Пресли

Тринадцать лет назад на интернет-аукционе продали три ложки воды, которые Элвис Пресли не успел допить во время одного из своих последних концертов, прошедших в 1977 году. На торги такой странный лот выставил поклонник певца Уэйд Джонс. По его словам, во время выступления «короля рок-н-ролла» он пробрался за сцену и увидел стакан воды, из которого Элвис пил в перерыве. Пока Джонса никто не видел, мужчина выкрал стакан с остатками жидкости и заморозил её у себя дома. А в декабре 2004 года выставил на торгах. В качестве доказательств он приложил к лоту несколько фотографий с мероприятия.

Видимо, этих доказательств хватило, чтобы убедить купить три ложки воды почти за 500 долларов.

Воздух из лёгких «Бранджелины»

За 530 долларов в 2005 году с молотка ушла литровая баночка с воздухом, которым якобы дышали Анжелина Джоли и Брэд Питт. В аннотации к лоту было сказано, что его собрали на премьере фильма «Мистер и Миссис Смит» в Калифорнии. Там ёмкость открыли на пару минут, запустили воздух из «звёздных» лёгких и больше никогда не открывали.

Источник: AP 2017

Покупателем сей прелести стало онлайн-казино, обернувшее приобретение нелепой вещи в рекламу. На счету этой компании немало странных покупок, например, тест на беременность, найденный в ванной комнате номера, в котором останавливалась Бритни Спирс.

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Волосы Джастина Бибера

Несколько прядей волос с головы канадского поп-певца Джастина Бибера продали на онлайн-аукционе eBay за 40 тысяч 668 долларов. Лот на торги выставила телеведущая Эллен ди Дженерс. Молодой человек отдал ей контейнер с автографом и кусочками шевелюры во время ток-шоу «Ellen».