Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
«Умные» урны установят в Москве
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
8Веселое кладбище в Румынии
00:57 (мск), источник: Интерфакс

Гильдия продюсеров Америки решила исключить Харви Вайнштейна из своего состава

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Члены Гильдии продюсеров Америки единогласно высказались за то, чтобы начать процедуру исключения Харви Вайнштейна из организации, сообщает агентство Associated Press.

Источник: РИА "Новости"

Окончательное постановление об этом будет оглашено 6 ноября, до тех пор у Вайншетйна есть возможность представить коллегам объяснения по поводу предъявленных ему обвинений. Отмечается, что решение приняла группа голосовавших, состоявших из 20 женщин и 18 мужчин.

Читайте также
Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Ларса фон Триера

Гильдия продюсеров, в которую входит более 5 тысяч представителей киноиндустрии, телевидения и новых медиа, также создала специальную группу для борьбы с сексуальными домогательствами и расследования подобных случаев.

15 октября Американская академия киноискусств также исключила Вайнштейна из своего состава; ранее BAFTA приостановила членство продюсера в академии.

Сексуальный скандал

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на результаты собственного расследования писала, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис и других сотрудниц киностудии Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

Miramax 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.

После публикации о домогательствах со стороны продюсера заявили актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

Дизайнер Джорджина Чапмен, жена Вайнштейна, 11 октября объявила, что расстается с ним.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин ввел санкции против КНДР
Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Ученые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
Правительство потратит еще 200 млрд руб. на военную технику
Большинство россиян оказались не готовы к женщине-президенту
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине
Спорт
10 вещей, которые нужно знать о 13-м туре РФПЛ Глушаков считает очки до «Зенита», Шалимов испытывает терпение Галицкого
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь