Обязательный устный экзамен по русскому перенесут на год

Устный экзамен по русскому языку для девятиклассников станет обязательным в 2019 году. Рособрнадзор планирует, что собеседование будут проводить во вторую среду февраля. Тем, кто не справится с заданием, разрешат пересдачу в марте или мае. Ранее сообщалось, что экзамен введут уже в этом учебном году, но в итоге пока решено сделать его добровольным. А со следующего учебного года без его успешного прохождения учеников не допустят к итоговой аттестации. В Рособрнадзоре считают, что способность свободно общаться с разными людьми — качество, необходимое любому современному человеку.

В следующем учебном году девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по русскому языку. Он будет проходить во вторую среду февраля. Об этом «Известиям» рассказали в Рособрнадзоре. Сейчас ведомство готовит изменения в порядок проведения государственной аттестации, которые сделают устный экзамен для учеников девятых классов обязательным. Без его успешной сдачи девятиклассников не допустят к государственной итоговой аттестации (ГИА). Он будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут 11-классники.

Для тех, кто в феврале не справится с экзаменом либо пропустит его по уважительной причине, будут выделены два дополнительных дня — во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что пока обязательный устный экзамен не утвержден нормативными актами.

— Сейчас готовятся изменения в порядок проведения государственной аттестации, в соответствии с которыми итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 будет введено с 2018/19 учебного года, — отметили в ведомстве.

Устную часть ГИА по русскому языку девятиклассники будут сдавать в своих школах. Ученикам предложат прочитать текст вслух, пересказать его, порассуждать на заданные темы самостоятельно — в виде монолога, а также в диалоге с экзаменатором.

В Рособрнадзоре отметили, что введение нового экзамена подчеркнет важность использования на уроках по всем предметам не только письменных, но и устных форм работы.

— Необходимо, чтобы дети на уроках объясняли решения задач, пересказывали прочитанное, обсуждали различные вопросы, высказывали свое мнение. Развитие устной речи, способность свободно коммуницировать с разными людьми, решая личные и профессиональные проблемы, — качество, абсолютно необходимое любому современному человеку, — считают в ведомстве.

В Минобрнауки «Известиям» подтвердили, что устный экзамен по русскому языку в девятом классе станет допуском к аттестации — так же как сочинение в 11-м классе.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков полагает, что устный экзамен необходим в современных школах, так как ученики перестали правильно разговаривать на русском языке.

— Сленг, на котором говорит молодежь, далек от русского языка, даже от разговорного, не говоря уже о литературном. С развитием интернета дети чаще общаются именно там, сокращая слова и фразы, поэтому и при личном общении разговаривают именно так. Раньше был дворовый язык, а сейчас — электронный, — отметил эксперт.

Директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что введение устного экзамена в школах необходимо именно для учеников девятых классов.

— К девятому классу дети получили предпрофильную подготовку, имеют представление об учебном процессе. Это не вызовет у них серьезных стрессовых ситуаций. В 11-м классе экзамен не актуален, школьники заняты подготовкой к поступлению в вузы. При этом необходимы четкие критерии оценки устной речи девятиклассников, чтобы избежать субъективизма, — пояснила она.