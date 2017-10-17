Курильщиков отлучат от дома

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Минздрав поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды жилых домов. Это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. Министерство здравоохранения разослало документ на согласование в другие ведомства. Летом парламентарии Совета Федерации внесли в Госдуму соответствующий законопроект. По оценке юристов, потенциально слабое место инициативы — сложность контроля за ее исполнением.

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Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Сенаторы ранее предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов.

Отзыв министерства направлен на согласование в Минстрой, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор 29 сентября за подписью замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова. «Известия» ознакомились с документом.

В пресс-службе Минюста сообщили, что он согласовал проект без замечаний. Остальные ведомства не обозначили свои позиции «Известиям».

Из документа следует, что законопроект соответствует положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Минздрав подчеркнул в проекте отзыва, что предлагаемая редакция проекта сенаторов нуждается в конкретизации в части указания, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы. «Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», — говорится в проекте отзыва.

Законопроект был внесен парламентариями Совета Федерации в Госдуму 29 июня, дата первого чтения еще не назначена.

Документ находится на стадии предварительного рассмотрения, его направили в комитет по охране здоровья. В комитете еще не сформировали на документ своего отзыва.

Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации.

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Вопросы к законопроекту возникли у финансово-экономического блока.

— Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака — 10 м, — сказал источник в финансово-экономическом блоке.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что предложенные сенаторами нормы не будут работать на практике, поскольку соблюдение этих правил просто не будет контролироваться — вряд ли сотрудники правоохранительных органов смогут проверять все подъезды и дворы на наличие курильщиков. Если же соседи начнут жаловаться каждый раз, когда кто-то покурит в подъезде или во дворе, то это в разы повысит нагрузку на полицейских — такие трудовые затраты просто не стоят соблюдения этого запрета, отметил Владимир Старинский, добавив, что проблему всё же надо решать.

В феврале 2013 года статья 12 антитабачного закона значительно ограничила места и территории, где курение разрешено. Так, нельзя дымить на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Кроме того, запрещено курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, на чердаках, в подвалах, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.