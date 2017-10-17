Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Для россиян придумали новый сбор на медуслуги и образование
Девушка отказалась от мяса: как это изменило ее жизнь
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
01:23 (мск), источник: Известия

Мошенники изобрели способ звонить за счет граждан

В категории риска оказались прежде всего пенсионеры.

Источник: Reuters

В России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются провайдерами мобильной связи или инженерами компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. После этого мошенники получают доступ к SIM-карте и мобильному банку.

Это позволяет им звонить за счет пользователей и уводить деньги с их банковских счетов, рассказал «Известиям» источник в Сбербанке. В госбанке подтвердили информацию.

По экспертным оценкам, ущерб от новой схемы — 10−15 млн рублей. Специалисты по кибербезопасности уверены, что схема будет «работать» около года и в группе риска в первую очередь пенсионеры. Чтобы избежать кражи денег с телефона или банковского счета, нужно немедленно прекращать разговор с «провайдерами» или «инженерами».

Читайте также
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт

Новая схема мошенничества основана на так называемой социальной инженерии. Это манипулирование поведением человека с использованием социальных и психологических инструментов. По оценкам специализирующейся на кибербезопасности компании «Информзащита», в прошлом году «киберворы на доверии» похитили с карт банковских клиентов более 700 млн рублей. В этом году — на 35% больше, то есть 945 млн рублей. По словам замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артема Сычева, раньше мошенники, звоня гражданам, представлялись бухгалтерами, банковскими или операционными работниками, сотрудниками налоговой, теперь стали представляться техническими специалистами.

Как пояснил «Известиям» источник в Сбербанке, мошенники, пользуясь новой схемой, просят граждан набрать на телефоне #90 или #09. Если человек делает это, злоумышленники получают доступ к его SIM-карте и мобильному банку. Соответственно, есть риск лишиться всех средств на телефоне и банковском счете.

Чтобы избежать этого, нужно немедленно заканчивать разговор с «провайдерами» или «инженерами», нажав клавишу отбоя.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили информацию, отметив, что наблюдают активное развитие социальной инженерии.

— Злоумышленники различными способами с использованием психологических приемов вводят клиентов банков в заблуждение и выманивают у них важную информацию, необходимую для получения удаленного доступа к счетам: коды, пароли, номера, — пояснили в госбанке.

Читайте также
В России появился новый вид спама

По оценкам руководителя направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, ущерб от новой схемы составил 10−15 млн рублей.

— Мошенники пользуются избыточными возможностями банковских продуктов и услуг — например, возможностью совершать операции по USSD-запросам, — пояснил Алексей Сизов. — Мошенники могут попросить набрать USSD-команду или отправить SMS на номер 900 для совершения перевода. И проблема в том, что функционал SMS-банкинга существует у многих банков, а вот процент клиентов, которые знают о такой возможности, невелик. Именно этим и пользуются мошенники.

Руководитель направления аудита финансовых организаций Digital Security Андрей Гайко уверен, что если атаки на клиентов с просьбой вводить USSD-запросы будут успешны, то они приобретут массовый характер. Эксперт прогнозирует стократное увеличение ущерба в ближайшее время.

По словам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, атакам могут подвергнуться клиенты любого банка.

Эксперт уточнила, что в первую очередь в группе риска те, кто мало знаком с технологиями, то есть пенсионеры. По словам Тамары Касьяновой, новая схема мошенничества не будет терять актуальности около года.

В Сбербанке отметили, что гражданам нужно соблюдать ряд правил, чтобы противостоять мошенникам. В первую очередь нужно внимательно читать сообщения, которые присылает банк, и никому не сообщать данные карт, обязательно подключать SMS-информирование об операциях по счетам, иметь несколько карт для различных операций. При любой попытке манипуляций нужно прекращать разговор и самостоятельно обращаться в банк по номеру, указанному на обороте карты.

Читайте также
В Кузбассе осудили мошенника, взимавшего «налоги» с пенсионера

— Нельзя пользоваться интернет-банком с того устройства, на которое банк присылает пароли для доступа, — уточнили в госбанке. — Нельзя переходить по ссылкам из сомнительных источников, игнорировать важность использования антивируса, регулярное обновление операционной системы и антивирусных баз.

Тамара Касьянова отметила, что один из действенных способов пресечь любое мошенничество по телефону — записать номер звонящего и сказать, что перезвоните ему сами в удобное для вас время.

Если клиент не оставлял никаких заявок на консультацию по техническим вопросам в сотовой компании, то звонки «инженеров» или «провайдеров» без повода должны вызывать подозрение. Эксперты предупредили, что мошенники могут представиться по телефону кем угодно — дальним родственником, сотрудником органов охраны правопорядка и т. д. — и попросить срочно перевести деньги, оплатить несуществующий штраф, вернуть мобильный перевод денег, отправленный только что по ошибке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Производительность труда увеличат на треть
Бедность не повод отбирать детей
Путин ввел санкции против КНДР
Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Большинство россиян оказались не готовы к женщине-президенту
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь