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07:42 (мск), источник: "Российская газета"

Университеты из РФ возглавили топ-300 вузов Восточной Европы

Московский государственный университет имени Ломоносова и Новосибирский госуниверситет заняли первые две строчки в престижном региональном рейтинге вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

Московский государственный университет имени Ломоносова и Новосибирский госуниверситет заняли первые две строчки в престижном региональном рейтинге вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

По данным составителей топ-300, МГУ показал высочайший уровень в категориях «академическая репутация», «репутация работодателя», «соотношение преподавательского состава и студентов» и «эффективность интернет-ресурсов». В итоге университет набрал 100 баллов и 100 возможных и возглавил список уже в третий раз подряд.

НГУ заработал 96,7 балла и также в третий раз остался вторым. А вот Санкт-Петербургский государственный университет упустил третью строчку рейтинга, которую теперь занял эстонский Тартуский университет. В топ-10 также вошли чешские Карлов (5-е место) и технический университеты (8-е), польский Варшавский университет (6-е), турецкие Босфорский (7-е) и Ближневосточный технический университет (9-е), а также Казахский национальный университет имени аль-Фараби (10-е).

Всего в топ-300 вошло 97 российских вузов. В частности, Томский госуниверситет стал 11-м, а Московский физико-технический институт — 13-м, отмечает ТАСС.

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