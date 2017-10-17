Жена экс-губернатора приглашает владивостокцев на встречу
Лариса Белоброва проведет творческую встречу в библиотеке.
Лариса Белоброва проведет творческую встречу в библиотеке.
Лариса Белоброва в свой нынешний визит во Владивосток, помимо концерта в театре имени Горького, проведет и творческую встречу в библиотеке «Бук», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Город В.
Самая известная актриса Приморья и жена
Лариса Дмитриевна уже прибыла в край для подготовки к выступлениям.
Как анонсирует
А через 5 дней, 29 октября, актриса представит на подмостках родного театра собственный бенефис — премьеру концерта под названием «Моменты..».
Хотя Лариса Белоброва уже пять лет после отставки с поста губернатора Сергея Дарькина не живёт во Владивостоке и наведывается в город эпизодически, местные СМИ по прежнему продолжают называть её ведущей актрисой Приморского академического краевого драматического театра имени Горького.