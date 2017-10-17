Снег и ветер проверят хабаровчан на готовность к холодам

Ненадолго взяв курс на потепление в начале недели, погода в Хабаровском крае вернулась в поздне-осеннюю фазу. Во вторник в центре и на юге региона усилится ветер, с которым уже свыклись жители северных населённых пунктов. Он принесёт с собой осадки — дождь будет сменяться мокрым снегом, но больших объёмов синоптики не ожидают. Температурный уровень продолжит свою долгую прогулку в районе нуля градусов.

В Хабаровске дневная температура понизится до 4−6 °C. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 4−6 °C. Возможен небольшой снег. осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 2−4 °C. Возможен небольшой снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 6−8 °С. Небольшой дождь со снегом. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 1−3 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 5−7 °C. Небольшой снег с дождём. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 6−8 °C. Небольшой снег с дождём. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 3−5 °C. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.