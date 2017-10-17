Снег и ветер проверят хабаровчан на готовность к холодам
Небольшие осадки пройдут в большинстве районов края.
Небольшие осадки пройдут в большинстве районов края.
Ненадолго взяв курс на потепление в начале недели, погода в Хабаровском крае вернулась в
В Хабаровске дневная температура понизится до 4−6 °C. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 6−8 °С. Небольшой дождь со снегом. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке 1−3 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до 5−7 °C. Небольшой снег с дождём. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Аяне дневная температура останется на отметке 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до 2−4 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Бикине дневная температура понизится до 6−8 °C. Небольшой снег с дождём. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 3−5 °C. Возможен небольшой снег. Скорость
В Троицком дневная температура останется на отметке 5−7 °C. Небольшие осадки. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.