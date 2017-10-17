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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Приморья замерзают в ожидании обещанного тепла

На большей территории Приморского края начался отопительный период. В первую очередь, отопление подаётся в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд. Как правило, Примтеплоэнерго совместно с муниципальными властями устанавливают дату начала отопительного сезона. Но в одном из городов Приморья что-то пошло не так, сообщает «Deita.ru».

Источник: РИА "Новости"

По постановлению администрации Дальнегорского городского округа отопительный сезон должен был начаться 12 октября. Соответствующее постановление было выпущено и подписано руководством города, но дирекция «Примтеплоэнерго» его проигнорировало.

После того, как информация попала в СМИ, социальные сети и форумы буквально взорвались от возмущения.

«А ведь есть положение, что отопление должно включаться, когда среднесуточная температура воздуха достигнет + 8 градусов. Но нашему “Примтеплоэнерго” плевать на все положения. Они решили, что 15 число и всё. А то, что люди мёрзнут и болеют — наплевать!».

«А я сегодня полночи уснуть не могла: рано обогреватель выключила и никак не могла постель согреть. Потом снова включила и выключила уже ночью, а утром опять холодина».

«А я уже давно наливаю в 1,5- литровую бутылку воды горячей с титана и в кровать, и себе и детям. Зато постель не холодная».

Но больше всего негодования такая ситуация вызывает у родителей детей дошкольного возраста. С каждым днём коридор детской поликлиники наполняется кашляющими детишками.

«Сегодня, 16 октября, привела ребенка в сад, мы ходим в малышковую группу (дети возраст от 1 до 1.6 лет), до этого мы были на больничном. Так вот в группе всего 5 детей, которые трясутся от холода и обогреватели не помогают. Я посмотрела на эту кухню и забрала ее обратно домой. Будем сидеть дома, пока не дадут отопление, не хватало, чтоб она застыла, потом еще почки лечить. Это благо, что у меня есть возможность ее дома подержать, а есть, кто работает, вот и водят в этот холодильник своих деток от безвыходности».

При этом котельные были запущены, тепло поступило в часть микрорайонов. Отметим, что одними из первых были подключены жители микрорайона Горелое, именно здесь, в результате дождя и сильного порывистого ветра летом этого года была разрушена кровля на десятках домов.

К сожалению, в нескольких районах специалисты Примтеплоэнерго продолжают вести аварийные работы. Людям остаётся ждать и надеяться, что они не замёрзнут в ожидании тепла.

Карина Пискунова.

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