Эксперты оценили опасность воды в домах приморцев
Опубликованы результаты качества воды в Приморье за 9 месяцев текущего года, сообщает Deita. ru.
Опубликованы результаты качества воды в Приморье за 9 месяцев текущего года, сообщает Deita. ru.
Как сообщает Роспотребнадзор, процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 3,36%.
В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снизился процент неудовлетворительных проб (9 месяцев 2016 года — 3,45%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.
Михаил Грач.