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03:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Эксперты оценили опасность воды в домах приморцев

Опубликованы результаты качества воды в Приморье за 9 месяцев текущего года, сообщает Deita. ru.

Источник: AP 2017

Как сообщает Роспотребнадзор, процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 3,36%.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снизился процент неудовлетворительных проб (9 месяцев 2016 года — 3,45%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.

Михаил Грач.

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