Дом для детей-сирот построили в Комсомольске-на-Амуре
Скоро новоселье отпразднуют 78 человек.
Скоро новоселье отпразднуют 78 человек.
В новостройке 78 однокомнатных квартир с одинаковой планировкой. Внутри каждой выполнена отделка: поклеены обои, постелен линолеум, установлены кухонные плиты и сантехника. Во дворе выполнено благоустройство и смонтирована детская площадка. Дом был возведён за один год. В строительстве использовались материалы нового поколения — утеплённые и энергосберегающие панели. Благодаря этому пятиэтажка получила высокий класс энергетической эффективности «В+».
После сдачи дома на 78 квартир в очереди на предоставление жилья останется около 260 детей
— Сейчас муниципалитет обсуждает с правительством края вопрос о строительстве в 2018 году ещё трех жилых домов для