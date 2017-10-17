Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
8Веселое кладбище в Румынии
03:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дом для детей-сирот построили в Комсомольске-на-Амуре

Скоро новоселье отпразднуют 78 человек.

Дети-сироты Комсомольска-на-Амуре скоро получат ключи от собственных квартир. Пятиэтажный дом на улице Гагарина, построенный по краевой программе обеспечения жильём детей-сирот, готов к сдаче в эксплуатацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В новостройке 78 однокомнатных квартир с одинаковой планировкой. Внутри каждой выполнена отделка: поклеены обои, постелен линолеум, установлены кухонные плиты и сантехника. Во дворе выполнено благоустройство и смонтирована детская площадка. Дом был возведён за один год. В строительстве использовались материалы нового поколения — утеплённые и энергосберегающие панели. Благодаря этому пятиэтажка получила высокий класс энергетической эффективности «В+».

После сдачи дома на 78 квартир в очереди на предоставление жилья останется около 260 детей Комсомольска-на-Амуре.

 — Сейчас муниципалитет обсуждает с правительством края вопрос о строительстве в 2018 году ещё трех жилых домов для детей-сирот, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Они позволят полностью закрыть потребность. Ключи от своих квартир новосёлы получат, как только дом будет сдан в эксплуатацию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Инженеры стали самыми востребованными на рынке труда
Дом для детей-сирот построили в Комсомольске-на-Амуре
Путин ввел санкции против КНДР
Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь