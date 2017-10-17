Дом для детей-сирот построили в Комсомольске-на-Амуре

Дети-сироты Комсомольска-на-Амуре скоро получат ключи от собственных квартир. Пятиэтажный дом на улице Гагарина, построенный по краевой программе обеспечения жильём детей-сирот, готов к сдаче в эксплуатацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В новостройке 78 однокомнатных квартир с одинаковой планировкой. Внутри каждой выполнена отделка: поклеены обои, постелен линолеум, установлены кухонные плиты и сантехника. Во дворе выполнено благоустройство и смонтирована детская площадка. Дом был возведён за один год. В строительстве использовались материалы нового поколения — утеплённые и энергосберегающие панели. Благодаря этому пятиэтажка получила высокий класс энергетической эффективности «В+».

После сдачи дома на 78 квартир в очереди на предоставление жилья останется около 260 детей Комсомольска-на-Амуре.