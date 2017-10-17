Трамваи встали из-за аварии в центре Хабаровска
По словам диспетчера депо, произошел обрыв контактной сети на
По словам диспетчера депо, произошел обрыв контактной сети на
В утренний час пик
По словам диспетчера депо, примерно в 9:15 утра на пересечении улиц
«Пока ведутся восстановительные работы, первый и второй маршруты в центре ходить не будут. Остальные вагоны этих направлений будут следовать только от остановки “Рубероидный завод” до “Стройматериалов”. Другие маршруты ходят по расписанию», — сообщили в диспетчерской службе трамвайного депо № 1.
Очевидец аварии Сергей, который ехал на работу на трамвае первого маршрута, рассказал, что его вагон остановился на подъеме к
«Трамвай не доехал до остановки буквально несколько метров. Он остановился на пешеходной “зебре”. Кондуктор дождался, когда загорится зеленый, и только потом начал выпускать пассажиров. Тем, кто сел в вагон на Гупровском городке, вернули деньги за билет. Когда я вышел на улицу, то увидел, что электрический провод висит прямо над головами пешеходов, которые переходят дорогу», — рассказал очевидец.