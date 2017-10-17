Трамваи встали из-за аварии в центре Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

В утренний час пик из-за аварии в центре Хабаровска встали трамваи маршрутов № 1 и № 2. В трамвайном депо рассказали, что остальные вагоны ходят по расписанию. Сейчас на линии работает аварийная служба, сообщает портал «Губерния».

По словам диспетчера депо, примерно в 9:15 утра на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Шеронова произошел обрыв контактной сети. Помимо трамваев, на перекрестке встал троллейбус маршрута № 1, который ехал в сторону Комсомольской площади. Образовалась пробка.

«Пока ведутся восстановительные работы, первый и второй маршруты в центре ходить не будут. Остальные вагоны этих направлений будут следовать только от остановки “Рубероидный завод” до “Стройматериалов”. Другие маршруты ходят по расписанию», — сообщили в диспетчерской службе трамвайного депо № 1.

Очевидец аварии Сергей, который ехал на работу на трамвае первого маршрута, рассказал, что его вагон остановился на подъеме к Муравьева-Амурского.