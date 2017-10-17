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04:09 (мск), источник: АиФ Иркутск

Акция «Отопление» проходит в Иркутской области

Более 100 котельных проверили специалисты.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области проходит профилактическая операция «Отопление».

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в рамках акции органы федерального государственного пожарного надзора обследовали 112 котельных и других теплогенерирующих установок, мест хранения топлива в Приангарье. Кроме того, специалисты провели 132 противопожарных инструктажа с руководством и персоналом объектов вышеуказанной категории. Также по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности при эксплуатации печей и отопительных приборов проведено 738 сельских сходов.

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