Исследователи рассказали, о чем люди врут на сайтах знакомств

Свыше половины опрошенных — 57 процентов — признались, что публиковали о себе недостоверную информацию. На такой шаг их толкало желание впечатлить собеседника или собеседницу. В качестве мотива называется также стремление уличить существующего партнера в измене.

Участники исследования отметили, что сталкивались с фальшивыми фотографиями в анкетах и «махинациях» с возрастом.

Также аудитория сайтов знакомств врет о профессии, материальном положении и сексуальных предпочтениях.