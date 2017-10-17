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04:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Расписание пригородного поезда «Тулун — Зима» изменится на ВСЖД до 28 октября

Это связано с просьбами пассажиров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Расписание движения пригородных поездов сообщением № 6410, 6414 «Тулун — Зима» скорректировано. Изменения во времени продлятся до 28 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Изменится расписание пригородных поездов: № 6410 «Тулун — Зима» будет отправляться из Тулуна в 07.01 (вместо 07.08) и прибывать в Зиму в 09.43 (вместо 09.30); № 6414 «Тулун — Зима» будет отправляться в 17.24 (вместо 12.30) и прибывать в Зиму в 20.04 (вместо 19.52).

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