Во Владивостоке закрылся популярный ресторан немецкого бренда

Один из экс-сотрудников заведения уточнил, что это не переезд, а ресторан действительно закрывается. При этом не сообщив о причине прекращения работы заведения.

В настоящее время помещение заведения немецкого бренда Paulaner Bräuhaus уже пустует. Столы, стулья и пивоваренные котлы грузчики уже вынесли и увезли. Теперь наемные рабочие разбирают веранду на открытом воздухе.

По информации Vl.ru, ресторан был третьим заведением бренда Paulaner в России. Открылся он в апреле 2014-го. Меню здесь включало разного рода закуски, салаты, супы, мясные или рыбные блюда, а также десерты. Из напитков, кроме пива, владивостокцы приходили сюда попробовать газированные и негазированные напитки с ликером, сиропом или лимонадом.