Следком по Хабаровскому краю просит сообщать о фактах ненадлежащего оказания медпомощи

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Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю обращается к населению с предложением сообщать в территориальные следственные отделы о фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекших смерть пациента в учреждениях здравоохранения, а также причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Краевым следственным управлением за 9 месяцев 2017 года возбуждено 25 уголовных дел по врачебным ошибкам, что на 47% больше, чем за прошлый год. В основном данные уголовные дела возбуждены по фактам смерти граждан, в том числе несовершеннолетних, в лечебных учреждениях края.

В случаях, когда в ходе расследования уголовных дел данной категории устанавливаются дефекты оказания медицинской помощи, повлиявшие на неблагоприятный исход для больного (в виде смерти или тяжкого вреда здоровью), но не состоящие с ним в прямой причинно-следственной связи, граждане имеют право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба или компенсации морального вреда к медицинской организации. В данных случаях следственные органы оказывают помощь гражданам в составлении искового заявления и подготовке необходимых материалов в суд.