Следком по Хабаровскому краю просит сообщать о фактах ненадлежащего оказания медпомощи
За 9 месяцев 2017 года уже возбуждено 25 уголовных дел по врачебным ошибкам.
За 9 месяцев 2017 года уже возбуждено 25 уголовных дел по врачебным ошибкам.
Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю обращается к населению с предложением сообщать в территориальные следственные отделы о фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекших смерть пациента в учреждениях здравоохранения, а также причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили ИА AmurMedia в
Краевым следственным управлением за 9 месяцев 2017 года возбуждено 25 уголовных дел по врачебным ошибкам, что на 47% больше, чем за прошлый год. В основном данные уголовные дела возбуждены по фактам смерти граждан, в том числе несовершеннолетних, в лечебных учреждениях края.
В случаях, когда в ходе расследования уголовных дел данной категории устанавливаются дефекты оказания медицинской помощи, повлиявшие на неблагоприятный исход для больного (в виде смерти или тяжкого вреда здоровью), но не состоящие с ним в прямой
Адреса и телефоны территориальных следственных отделов размещены на сайте управления.