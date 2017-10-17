Жители Башкирии могут представить фотографии «убитых» дорог на конкурс

На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране. Это могут быть изображения больших ям, колдобин на дорогах или же угодившей колесом в яму машины, а также необычного ремонта дорог, проводимого властями или силами самих жителей. Выбор сюжета ограничивается только воображением участников.

Обязательное условие для конкурсантов — состоять как минимум в одной из трех групп проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в социальных сетях, где проводится конкурс (https://vk.com/dorogirussia, www.facebook.com/dorogirussia.ru, www.instagram.com/dorogirussia), и разместить там фотографии с хэштегом #задорогибезям. Также необходимо сделать репост размещенной в группе фотографии у себя на странице в социальной сети и не удалять его до завершения конкурса. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди — граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что фотографии можно размещать до 15 ноября 2017 года включительно. Информация о победителях конкурса появится 30 ноября 2017 г. на страницах в социальных сетях vk.com/dorogirussia, www.facebook.com/dorogirussia.ru, www.instagram.com/dorogirussia и на сайте проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» dorogi-onf. ru.