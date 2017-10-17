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04:55 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке возобновились «фейковые» проверки счётчиков

Сотрудники частной фирмы предлагают горожанам услуги под видом городских служб.

Источник: Восток Медиа

С наступлением осени почтовые ящики жителей Владивостока вновь наполняются персональными извещениями о проверке приборов учёта. Некая «Единая городская служба по учёту водоснабжения» убеждает горожан в непригодности счётчиков воды во время мнимой «проверки», а после — втридорога продаёт собственные устройства, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже не первый год коммерческие организации с разными названиями, но всегда созвучные с государственными унитарными предприятиями (возможно, это должно внушать доверие клиентам) используют одни и те же методы «развода». Как правило, всё начинается с извещения, которое содержит в себе выдержки из фактически действующего законодательства — о необходимости проверки, установки и замены счётчиков воды.

Однако, на деле именно проверкой индивидуальных приборов учёта может заниматься лишь одно специализированное предприятие — ФГУП «Приморский центр стандартизации, метрологии и сертификации». Тогда как замена таких устройств — нерегулируемое поле для манёвров, чем в итоге и пользуются такие конторы.

Корреспондент «Восток-Медиа» решил лично убедиться в методах и уловках, которыми пользуются сотрудники «Единой городской».

После звонка по номеру, указанному на «извещении», на другом конце провода возникает приятный голос девушки — оператора call-центра предприятия. Сотрудница задаёт несколько наводящих вопросов: в каком районе проживаете, как давно установлены счётчики и так далее. После, без видимых причин, предлагает как можно скорее оформить заявку и поменять приборы учёта, обосновывая это тем, что «проверка выйдёт дороже, и в ней просто нет смысла». Оператор действует умело, попутно предлагает массу других услуг, например, систему фильтрации воды.

В итоге желание проверить счётчик воды вылилось в более чем 5000 рублей за установку нового прибора и дополнительные услуги, умело выдаваемые оператором за необходимость.

К слову, управление федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю уже заинтересовалось недобросовестной рекламной кампанией таких контор. Редакция агентства направила ведомству официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Кроме того, мэрия приморской столицы регулярно публикует на интернет-сайте предупреждения о «нечистоплотных» методах таких «Единых городских служб».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморские власти обратили внимание на «развод» с проверкой счётчиков — прошлой весной администрация края предупредила жителей региона о недобросовестной фирме, «впаривающей» людям новые счётчики.

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