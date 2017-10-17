Во Владивостоке возобновились «фейковые» проверки счётчиков
Сотрудники частной фирмы предлагают горожанам услуги под видом городских служб.
Сотрудники частной фирмы предлагают горожанам услуги под видом городских служб.
С наступлением осени почтовые ящики жителей Владивостока вновь наполняются персональными извещениями о проверке приборов учёта. Некая «Единая городская служба по учёту водоснабжения» убеждает горожан в непригодности счётчиков воды во время мнимой «проверки», а после — втридорога продаёт собственные устройства, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Уже не первый год коммерческие организации с разными названиями, но всегда созвучные с государственными унитарными предприятиями (возможно, это должно внушать доверие клиентам) используют одни и те же методы «развода». Как правило, всё начинается с извещения, которое содержит в себе выдержки из фактически действующего законодательства — о необходимости проверки, установки и замены счётчиков воды.
Корреспондент «Восток-Медиа» решил лично убедиться в методах и уловках, которыми пользуются сотрудники «Единой городской».
После звонка по номеру, указанному на «извещении», на другом конце провода возникает приятный голос девушки — оператора
В итоге желание проверить счётчик воды вылилось в более чем 5000 рублей за установку нового прибора и дополнительные услуги, умело выдаваемые оператором за необходимость.
К слову, управление федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю уже заинтересовалось недобросовестной рекламной кампанией таких контор. Редакция агентства направила ведомству официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Кроме того, мэрия приморской столицы регулярно публикует на
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморские власти обратили внимание на «развод» с проверкой счётчиков — прошлой весной администрация края предупредила жителей региона о недобросовестной фирме, «впаривающей» людям новые счётчики.